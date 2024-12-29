10.00 - Belgrad Ormanı'nın İBB işletmesindeki bölümünün 'şafak operasyonu'yla tahliyesi protesto edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ-İSTANBUL/CANLI)
13.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın babası Hüseyin Ağbaba'nın cenaze törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/MALATYA)
10.30 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Etimesgut teşkilatı ile kahvaltıda bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)
14.00 - Emekliler Kartal Meydanı'nda eylem yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
15.00 - CHP heyeti Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti'nde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)
- TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan'ın İmralı ziyaretinin ardından DEM Parti'den açıklama yapılması bekleniyor. (ANKARA)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…
Son Dakika › Güncel › Belgrad Ormanı Protestosu - Son Dakika
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