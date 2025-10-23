Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli - Son Dakika
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

23.10.2025 17:16  Güncelleme: 17:43
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hapishanelerdeki Filistinli esirlere yönelik uygulamalardan övünerek, meclisten idam cezasının geçirilmesini istedi. Ketziot Hapishanesi'nde kaydettiği videoyu paylaşan Ben-Gvir, "Reçel, çikolata, televizyon ya da radyo yok. Onlardan her şeyi aldık; tek şey kaldı o da idam yasası" ifadelerini kullandı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail hapishanelerinde en basit haklardan dahi mahrum bıraktıkları Filistinli esirlere yaptıkları işkencelerle övünerek, Filistinli esirlerin idamını öngören yasa tasarısının Meclis'ten geçirilmesi çağrısını yineledi.

Ben-Gvir, İsrail'in güneyinde yer alan Ketziot Hapishanesi'nde Filistinli esirlerin tutulduğu küçük hücrenin önünde kaydettiği videoyu sosyal medyada paylaştı. İçinde 3 Filistinli esirin yerde dizleri üzerinde bekletildikleri küçük hücrenin önünde duran Ben-Gvir, "Filistinli esirler hak ettikleri şekilde yerlerde oturtuluyor" dedi.

"ONLARDAN HER ŞEYİ ALDIK"

Alaycı bir tavırla Filistinli esirler aleyhinde konuşan Ben-Gvir, "Neredeyse her şeyden yoksun bırakıldılar; reçel, çikolata, televizyon ya da radyo yok. Onlardan her şeyi aldık; tek şey kaldı o da idam yasası" diye konuştu.

AŞIRI SAĞCI BAKAN BEN-GVIR'İN SALDIRI VE TEHDİTLERİ

Filistin halkına ve kutsallarına yönelik saldırılarıyla sürekli gündeme gelen İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, birkaç gün önce de İsrail'deki bir hapishaneye ziyareti esnasında Gazze'deki yıkımı gösteren posterin önünde yaptığı konuşmayı Instagram hesabından paylaşmıştı.

Ben-Gvir, söz konusu paylaşımdan bir gün sonra 21 Ekim'de de Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere işaret ederek, "teröristler için idam cezası" yasasının en kısa sürede çıkarılmasını umduklarını ifade etmişti. "O zamana kadar, hak ettikleri şartlar altında cezaevinde kalmaya devam edecekler" ifadesini kullanan Ben-Gvir, gözaltı koşullarını yasal olarak mümkün olan en asgari düzeyde tutacağını ve bu koşulları daha da sıkılaştırarak caydırıcılığı güçlendirmeye devam edeceğini savunmuştu.

Ben-Gvir, bunlardan önceki açıklamalarında ise "terör suçları için idam cezası" yasa tasarısı 3 hafta içinde oylama için Meclis Genel Kuruluna getirilmezse, iktidara destek vermeyeceği tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Radyo, Hukuk, Dünya, Son Dakika

