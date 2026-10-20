Ben-Gvir, Gazze'de kalan Filistinlilere 'eşek olman gerek' videosu paylaştı - Son Dakika
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Ben-Gvir, Gazze'de kalan Filistinlilere 'eşek olman gerek' videosu paylaştı

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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Gazze'de kalmayı reddeden Filistinlilere yapay zeka videosuyla hakaret etti. Videoda 'Gazze'de kalman için eşek olman gerek' ifadesi yer alırken Ben-Gvir, 27 Ekim seçimleri için 'gönüllü göç planıyla 4 yıl' diyerek oy istedi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 3 yıldır süren saldırılarla yerle bir edilen Gazze Şeridi'ndeki topraklarını terk etmeyi reddeden Filistinlilere yapay zeka ile üretilmiş sözde "gönüllü göç" videosuyla hakaret etti.

Ben-Gvir'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail saldırılarıyla büyük yıkıma uğrayan Gazze Şeridi'nin hayalet kasabaya dönüştüğünü gösteren boş görüntüler yer aldı.

Gazze'deki Filistinlileri "gönüllü göç" adı altında başka ülkelere sürgün ederek etnik temizlik yapmayı, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimlere yönelik propagandasının merkezine yerleştiren Ben-Gvir'in paylaştığı videoda, yazım hataları içeren bozuk bir Arapça kullanılması dikkati çekti.

Yapay zeka ile üretilen videoyu Arapça ve İbranice "Gazze'de kalman için eşek olman gerek" ifadesiyle paylaşan Ben-Gvir, topraklarını terk etmeyi reddeden Filistinlilere hakaret etti.

Yapay zekayla oluşturulan videoda, 3 yıldır süren İsrail saldırılarıyla büyük yıkıma uğrayan ve Filistinliler tarafından terk edilmiş bir hayalet kasabayı andıran Gazze Şeridi'nde bir eşek tasvirine yer verildi.

Videoda ayrıca "Ben-Gvir'in gönüllü göç planıyla 4 yıl" ifadesi kullanılarak, 27 Ekim'de yapılacak seçimlerde İsrailli seçmenlerden oy istendi.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıYapay ZekaTeknolojiPolitikaİsrailGüncelGazzeDünyaSon Dakika

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