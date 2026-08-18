Ben-Gvir'in Irkçı Sözlerine Almanya'dan Tepki - Son Dakika
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Ben-Gvir'in Irkçı Sözlerine Almanya'dan Tepki

Ben-Gvir\'in Irkçı Sözlerine Almanya\'dan Tepki
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Almanya Yahudiler Merkez Konseyi, İsrail'in Bakanı Ben-Gvir'in Filistinlilere yönelik ifadelerini kınadı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerle ilgili ırkçı ve şiddet yanlısı sözlerine Almanya Yahudiler Merkez Konseyi, "son derece utanç verici" diye tepki gösterdi.Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in, Gazze'de "her gece 30-40 Filistinlinin" öldürülmesi gerektiği yönündeki sözlerini sert bir dille eleştirdi.

Berlin'de, Katolik Haber Ajansı'nın (KNA) konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Schuster, İtamar Ben-Gvir'in tavrının "son derece utanç verici ve sorumsuzca" olduğunu belirterek, bu tavrın, aşırı sağcı güçlerin yarattığı tehlikeyi ortaya koyduğunu dile getirdi.

Ben-Gvir'in sözlerinin insanlık dışı ifadeler olduğunu vurgulayan Schuster, bu sözlerin "Yahudi değerleriyle taban tabana zıt olduğunu ve İsrail'in itibarına zarar verdiğini" belirtti.

Ben-Gvir ne demişti?

Aşırı sağcı İsrailli Bakan Ben-Gvir, 7 Ekim 2023'te Hamas tarafından kaçırılarak 738 gün boyunca esir tutulan Rom Braslavski ile kayda aldığı podcastta, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik suikastlardan yana olduğunu belirtmiş ve "orada her gece 30 ila 40 kişinin öldürülmesi gerektiğini" savunmuştu.

Ayrıca Ben-Gvir, Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin "hayatta olmayı hak etmeyen" ve "insan bile olmayan" kişiler olduğunu dile getirmişti. Ben-Gvir, bu sözlerinin yanı sıra, İsrail'in, Gazze'nin tamamını topraklarına katması gerektiğini ve burada bir nüfus değişimi yapılmasının şart olduğunu ifade etmişti.

Alman hükümetinden tepki

Federal hükümet adına, Ben-Gvir'in sözlerine ilk tepki, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil'dan geldi.

Klingbeil, Sat.1 televizyonunda katıldığı bir programda, "Bunlar, federal hükümet olarak hiçbir şekilde kabul edemeyeceğimiz açıklamalardır" diyerek "Avrupa düzeyinde yaptırımların da artık çok ciddi bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini" belirtti.

İtamar Ben-Gvir'in söylemlerinin "insanlık dışı" olduğunu vurgulayan Klingbeil, "İsrail Devleti ile dayanışma içindeyim. Ancak bu tür bakanlarla dayanışma içinde değilim" dedi.

Klingbeil ayrıca, Ben-Gvir gibi kişilerin sürekli kışkırtma yaptığını ve artık bir sınırın aşıldığını dile getirerek "Federal hükümet bu söylemlere açıkça karşı çıkmalıdır. Ben de burada bunu yapıyorum" ifadelerini kullandı.

SPD'nin dış politika sözcüsü Ralf Stegner ise, Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesine verdiği demeçte, "Almanya, özellikle İsrail'in dostu olarak, Gazze ve Batı Şeria'da uluslararası hukuka aykırı işgal ve yerleşim politikaları söz konusu olduğunda uluslararası dayanışmadan sapmamalıdır" dedi.

Muhalefetteki Sol Parti'nin federal parlamento milletvekili Lea Reisner ise hükümete, İsrail'e yönelik tüm silah ihracatını durdurma çağrısında bulundu. Deutschlandfunk radyosuna röportaj veren Reisner, Avrupa Birliği (AB) ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın da derhal askıya alınması gerektiğini ifade etti.

KNA,dpa,DW/ ET,TY

Kaynak: Deutsche Welle

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Son Dakika Güncel Ben-Gvir'in Irkçı Sözlerine Almanya'dan Tepki - Son Dakika

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