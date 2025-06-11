Ben-Gvir Mescid-i Aksa'ya Yine Baskın Düzenledi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada, Ben-Gvir'in İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın yaptığı ifade edildi.

Ben-Gvir, birçok Arap ve İslam ülkesinden gelen şiddetli eleştirilere rağmen Aksa'nın avlularına baskınlarını tekrarlamayı sürdürüyor.

Üst düzey İsrailli yetkililerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden önceden onay alındıktan sonra gerçekleştiriliyor.

Ben-Gvir, 2022 yılının sonunda İsrail Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevine başlamasından bu yana Mescid-i Aksa'ya birden fazla kez baskın düzenledi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ile Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf'ın bulunduğu bir grup siyasetçi, 27 Mayıs'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirmişti. O dönemde bu baskın, Filistin ve Arap ülkeleri tarafından geniş çapta kınanmıştı.

İngiltere, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Norveç, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı nefreti kışkırttığı için İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e karşı yaptırım kararı aldıklarını açıklamıştı.