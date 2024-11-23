Bengisu Hekim'den Modern Kutnu Çantalar - Son Dakika
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Bengisu Hekim'den Modern Kutnu Çantalar

Bengisu Hekim\'den Modern Kutnu Çantalar

Eskişehirli tasarımcı Hekim, kutnu kumaşını modern çanta tasarımlarıyla buluşturdu.

23.11.2024 11:46
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Eskişehir'de yaşayan moda tasarımcısı Bengisu Almıla Hekim, Gaziantep'in coğrafi işaret tescilli kutnu kumaşını modern kadın çantası tasarımlarıyla buluşturdu.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünden 2019 yılında mezun olan 30 yaşındaki Hekim, kariyerine Los Angeles'ta yerel bir tasarımcının yanında staj yaparak başladı.

Stajın ardından İstanbul'da yaklaşık 1 yıl tekstil sektöründe çalışan Hekim, 2021'de Eskişehir'de kurduğu markasıyla özgün tasarımlar yaptı. Gaziantep seyahatinde bir kutnu ustasının ürünlerini gören Hekim, ham maddesi suni ipek ve pamuk ipliği olan kumaşı tasarımlarında kullanmaya karar verdi.

Geliştirdiği iş modeliyle Eskişehir'de anlaştığı ev kadınları ve evlerinde çalışan terziler ile özel tasarım çantaları hazırlayan Hekim, bunları yurt içi ve dışı çeşitli platformlarda satışa sunuyor.

Bengisu Almıla Hekim, AA muhabirine, tasarımlarında paydaşlarıyla geleneksel dokuyu modern tasarımlarla birleştirdiklerini söyledi.

Çanta koleksiyonuna, Türk tarihindeki önemli kadınların isimlerini verdiğini belirten Hekim, "Tasarımlarımda Sabiha Gökçen'den, Tomris Hatun'dan ve Latife Hanım'dan ilham aldım. Türk kültürü ve tarihi benim için gerçekten çok önemli. Bu nedenle en başta markamı kurarken de isminin Türk olmasına oldukça önem verdim. Tarihimizdeki destanları, hikayeleri okuyarak tasarım yaptım, beni çok etkilediler." diye konuştu.

Atık kumaş ve fermuarları da kullanıyor

Hekim, Türkiye'deki iki büyük tekstil üreticisiyle işbirliği yaparak atık kot kumaşlar ve fermuarlar edindiğini, sürdürülebilirlik konusuna çok önem verdiğini vurguladı.

Kutnu kumaşının birçok çeşidinin olduğunu kaydeden Hekim, "İpekle dokunanına 'atlas', düz olanına 'meydaniye', desenli olanına ise 'billuriye' deniyor. Kutnunun daha bilinen türünü tercih ediyorum. Doğudan gelen bu deseni Anadolu tasarımlarında nasıl kullanabileceğimi düşünerek yeni bir pazarlama stratejisi geliştirdim." dedi.

Stoksuz üretim yaptıklarını ve seri üretimin yerine el emeği ürünlerin kıymetini tüketicilere anlatmayı hedeflediğini aktaran Hekim, 20 kadın ve 3 terziyle çalıştığını, bu sayıyı artırmak istediğini ifade etti.

Hekim, atölye kurmak yerine ev kadınlarının kendi alanlarında üretebilmelerini sağlamaya çalıştığını dile getirdi.

Türkiye'de kutnunun sadece yöresel kıyafetlerle bilindiğini, genç nesillere bu kumaşı tanıtmak istediğini anlatan Hekim, "Çantalarımı satarken bilgi kartları oluşturuyorum. Bu şekilde daha fazla kişinin hikayemi bilmesini sağlıyorum. Kutnu kumaşında genç neslin temsilcisi olmak istiyorum çünkü o alanda bir boşluk var ve bunun değerlendirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Markasını kurmasından itibaren birçok sosyal girişimcilik ve moda tasarım yarışmasına katıldığına işaret eden Hekim, "Yakın zamanda kutnuyu kullanarak kaftan tasarlama yarışmasına katıldım. Benim amacım sadece kutnuyu öne çıkarmak değil, aynı zamanda sosyal girişim yarışmalarına katılarak Eskişehir'de nasıl bir yerel fayda sağladığımı göstermek. Bu tür yarışmalar, benim ve markam için çok önemli ilerlemeler sağlıyor." ifadesini kullandı.

Bengisu Almıla Hekim, tasarladığı çantalara özellikle yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini, tasarımların ana temasının modern ve zamansız olması nedeniyle tercih edildiğini belirtti.

Turistlerin, kutnu kumaşını etnik bir dokunuş olarak gördüklerini söyleyen Hekim, çantayı ellerine alıp kumaşına dokunduklarında kumaşın hikayesini hissettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Gaziantep, Kültür, Güncel, Moda, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bengisu Hekim'den Modern Kutnu Çantalar - Son Dakika

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