Benzin tankeri Düzce 1. OSB'de devrildi, şoför yaralandı, elektrik kesilecek - Son Dakika
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Benzin tankeri Düzce 1. OSB'de devrildi, şoför yaralandı, elektrik kesilecek

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Benzin tankeri Düzce 1. OSB\'de devrildi, şoför yaralandı, elektrik kesilecek
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Düzce 1'inci OSB yolu üzerinde benzin yüklü tankerin devrilmesiyle şoförü Aydın K. yaralandı. Akaryakıt sızıntısı ihtimaline karşı geniş güvenlik önlemi alınan yolda trafik kapatılırken, tankerin kaldırılması için OSB genelinde elektrik kesilecek.

DÜZCE 1'inci Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yolunda devrilen akaryakıt yüklü tankerin şoförü Aydın K. yaralandı. Kaza nedeniyle alınan önlemler kapsamında OSB yolu trafiğe kapatıldı.

Kaza, öğle saatlerinde merkeze bağlı Beyköy beldesi Düzce 1'inci Organize Sanayi Bölgesi yolu üzerinde meydana geldi. Aydın K. yönetimindeki 34 KDT 280 plakalı benzin yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Tankerden akaryakıt sızıntısı ihtimaline karşı ekipler geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle Düzce 1'inci Organize Sanayi Bölgesi yolu araç trafiğine kapatıldı. Tankerin kurtarma operasyonu yürütülebilmesi için OSB genelindeki elektrik enerjisinin kesilmesi kararlaştırıldı. Ekiplerin elektrik kesintisinin ardından tankeri kaldırma çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
OtomobilTrafikGüncelAydınDüzceOSBSon Dakika

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