Berat Kandili Dolayısıyla Yedi İlde Programlar Düzenlendi - Son Dakika
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Berat Kandili Dolayısıyla Yedi İlde Programlar Düzenlendi

Berat Kandili Dolayısıyla Yedi İlde Programlar Düzenlendi

Diyarbakır, Elazığ, Batman, Siirt, Mardin, Şırnak ve Bingöl'de Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, ilahiler seslendirildi. Programlara katılanlar namaz kıldı ve dua etti. Cami çıkışlarında ikramlarda bulunuldu.

24.02.2024 21:37  Güncelleme: 21:39
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Diyarbakır, Elazığ, Batman, Siirt, Mardin, Şırnak ve Bingöl'de Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Diyarbakır Müftülüğünce merkez Sur ilçesindeki "İslam'ın 5. Harem-i Şerifi" kabul edilen tarihi Ulu Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

İlahilerin seslendirildiği programda İl Müftüsü Celal Büyük, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Programa katılanlar, namaz kılıp dua etti.

Cami çıkışında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince ikramlarda bulunuldu.

Elazığ

Ramazanın habercisi kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla camilerde bir araya gelen cemaat namaz kıldı, dua etti.

Tarihi İzzetpaşa Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Namazın ardından cami çıkışında ikramlarda bulunuldu.

Batman

Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde düzenlenen programda Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Program, mevlit okunması ve ilahilerin seslendirilmesiyle sona erdi.

AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve AK Parti İl Başkanı Akif Gür, cemaatin kandilini kutladı.

Siirt

Merkez Hacı Fethi Serin Cami'de yatsı namazından sonra "Berat" konulu sohbetin gerçekleştirildiği programda Kur'an-ı Kerim ve Filistinliler için dua okundu.

Cami çıkısında ikramlarda bulunuldu.

Mardin

Merkez Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde kandil dolayısıyla Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Mevlit okunan ve ilahilerin seslendirildiği programda ikramlarda bulunuldu.

Şırnak

İsmet Paşa Mahallesi Ulu Cami'de yatsı namazının ardından gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

İl Müftüsü Ahmet Dilek, Gazze'de hayatını kaybedenler için dua etti.

Cami çıkışında çeşitli ikramlar yapıldı.

Bingöl

Ulu Cami'de Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okundu, dua edildi.

Programın ardından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA

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