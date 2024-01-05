Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! İstanbul\'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor

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Yeni yılda hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrederken vatandaşlar ise havaların ne zaman soğuyacağını ve kar yağışı olacağını merak ediyor. AKOM'un paylaştığı bilgilere göre soğuk hava 8 Ocak Pazartesi'den itibaren etkisini gösterecek.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin pazartesi akşamından itibaren Sibirya kökenli soğuk havanın etkisine gireceğini, salı ve çarşamba günü de kar yağışının beklendiğini bildirdi. AKOM'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün kentte 12 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının öğle saatlerinde 16 dereceye ulaşacağı belirtilerek, akşam saatlerinde yağmur geçişlerinin tahmin edildiği kaydedildi.

8 OCAK PAZARTESİ'DEN İTİBAREN ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Gün içinde ve hafta boyunca lodos yönlü rüzgarın ılık hava getireceği aktarılan açıklamada, rüzgarın saatte 20 ila 45 kilometre hızla esmesinin beklendiği bildirildi. Açıklamada, lodosun getirdiği ılık havanın pazartesiye kadar sürmesinin tahmin edildiği, hafta başı akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul'un Sibirya bölgesinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği kaydedildi.

SALI VE ÇARŞAMBA GÜNLERİ KAR BEKLENİYOR

Sıcaklıkların 5 ila 8 derece düşüp kar değerlerine ineceğine dikkat çekilen açıklamada, 9 Ocak Salı kentin yüksek kesimlerinde, 10 Ocak Çarşamba ise kent genelinde kar yağışının beklendiği vurgulandı. Açıklamada, İBB'nin kışa hazırlık çalışmalarının tamamlandığı, kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında 12 bine yakın personelin ve 3 binden fazla iş makinesinin görev yapacağı bildirildi.

"SICAKLIKLAR 10-15 DERECE BİRDEN DÜŞECEK"

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, NTV canlı yayınında son durumu aktardı. Çalışkan, gelecek hafta salı günü İzlanda üzerinden önce Balkanlar, Rusya tarafına oradan da Türkiye'ye soğuk hava dalgası ineceğini dile getirdi. "Sıcaklıklar bugüne kıyasla 10-15 düşecek ve bu soğuk hava dalgası bir hafta kalacak. Belli bölgelere de kar yağacak." diyen Çalışkan, "Özellikle Karadeniz ve İç Anadolu'da salı, çarşamba ve cumartesi günü kar yağışı bekliyoruz. Kardan daha çok kuru soğuğun da olacağını söyleyebilirim." dedi.

METEOROLOJİ HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 7 günlük hava tahmin raporuna göre haftaya yurt genelinde kar yağışı etkili olacak. MGM'nin 7 günlük hava tahmin raporuna göre mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren kuzeybatı kesimlerinden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta Salı ve Çarşamba günü İstanbul ve yurt genelinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

11 İL İÇİN KAR VE SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 11 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. 11 kentte gök gürültülü sağanak ve kar yağışı bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.