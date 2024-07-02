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Bereketli yağışlar sayesinde bu yıl toplu inci kefali ölümleri yaşanmadı

VAN - Van'da 2018-2023 yılları arasında yağış miktarının azalmasına bağlı olarak her yıl gerçekleşen toplu inci kefali ölümleri, bu yıl devam eden verimli yağışlar sayesinde yaşanmadı.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üreme dönemi olan 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında neslini sürdürmek için tatlı sulara göçü sorunsuz şekilde devam ediyor. Son 6 yıllık süreçte kentte yağış miktarının azalması ve sıcaklığın artmasına bağlı olarak akarsuların debisinin düşmesi, üreme dönemindeki inci kefallerinin tatlı sulara göçünü zorlaştırıyordu. Kurak geçen yılların bu döneminde ise binlerce inci kefali debisi düşen akarsulardan Van Gölü'ne dönemeyerek toplu şekilde ölüyordu. Ancak 2024 yılı itibariyle kış ve bahar aylarında etkili olan yoğun yağışlar akarsuların debisini artırdı. Temmuz ayına rağmen debisi düşmeyen akarsularda inci kefalinin eşsiz göçü sorunsuz şekilde devam ediyor.

"Geçen yıllarda toplu balık ölümlerini görüyorduk"

İHA muhabirine konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, havaların ısınmasıyla beraber akarsulara göç eden inci kefallerinin üreme göçünün devam ettiğini belirtti. Yağışların etkisiyle akarsuların debilerinin yüksek olduğunu ifade eden Öğretim Üyesi Akkuş, "2018 yılından günümüze kadar geçen süre içerisinde her yıl bu mevsimlere geldiğimiz zaman maalesef toplu balık ölümlerini görüyorduk. Çünkü akarsu yatağında su kalmıyordu. Bu sene yağışların bol olması, özellikle kış ayındaki kar yağışı ve ilkbahar ayındaki yağmur yağışlarıyla beraber akarsularda su bol. Dolayısıyla inci kefalleri uzun yıllardır hasret kaldıkları bu dönemdeki suya kavuştular. Geçen yıllara göre çok daha başarılı bir üreme sezonu geçiriyoruz" dedi.

"Yavrular annelerinin yolunu izleyerek Van Gölü'ne geri dönüyor"

İnci kefali yavrularının da başarılı bir şekilde Van Gölü'ne geri dönmesi gerektiğini dile getiren Akkuş, "Bu sene akarsular yavrularla dolup taşmış vaziyettedir. Yavrular annelerinin yolunu izleyerek Van Gölü'ne geri dönüyor. Biz bu seneki üreme mevsiminin meyvelerini, 3-4 yıl sonra Van Gölü'ndeki balıkçılıkta göreceğiz. Çünkü bu sene doğan yavrular, 3-4 yıl sonra stoka katılım gerçekleştirerek inci kefali avcılık sezonunun verimli, bereketli geçmesini sağlayacak. Ümit ediyoruz ki sezon sonuna kadar akarsu debileri bu şekilde devam eder ve inci kefalleri uzun yıllar sonra tam anlamıyla başarılı bir üreme sezonu geçirmiş olur" diye konuştu.