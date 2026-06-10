Berlin'de Filistin Destekçileri Eylem Düzenledi - Son Dakika
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Berlin'de Filistin Destekçileri Eylem Düzenledi

10.06.2026 15:59
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Almanya'da Filistin destekçileri, ILA Berlin Havacılık Fuarı'nda İsrail-Alman işbirliğini protesto etti.

Almanya'da Filistin destekçileri, ILA Berlin Havacılık Fuarı kapsamında yaptıkları eylemde Alman ile İsrail şirketleri arasındaki işbirliğini protesto etti.

Soykırıma Karşı Barışçıl Mücadele (Peacefully Against Genocide) grubundan yapılan açıklamaya göre grup üyeleri, ILA Berlin Havacılık Fuarı alanına giden yolları kapattı.

Paylaşılan görüntülerde "Berlin'de silah olmasın" pankartı açan göstericilerin otoyollara oturduğu ve ellerini yola yapıştırdığı görülüyor.

Açıklamada, fuarda savaş uçakları, insansız hava araçları ve askeri teçhizatın sergilendiği belirtilerek, "Protestocular, yolları kapatarak fuara katılan şirketler ile İsrail rejimi arasındaki işbirliklerine karşı çıkıyorlar. Eleştirilerin odak noktasında Rheinmetall ve İsrailli savunma şirketi Elbit Systems'ın katılımı yer alıyor. Her iki şirket de Filistin'de devam eden soykırıma yakından karışmış durumda." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada eyleme katılan grup üyelerinin görüşlerine de yer verildi.

Buna göre, Hannes Sommerkamp, fuarda Rheinmetall, Elbit Systems ve Israel Aerospace Industries şirketlerinin Filistin, Lübnan ve İran'da insanları öldüren savaş uçaklarını, insansız hava araçlarını ve askeri teçhizatı sergilediğini aktardı.

Sommerkamp, şöyle devam etti:

"Alman hükümeti ve silah sanayisi, İsrail terör devletiyle işbirliği yapıyor, İsrailli soykırım ordusuna silah tedarik ediyor ve böylece İsrail'in işlediği her suça ortak oluyor."

Bedia Özakyol da 3 çocuk annesi olduğunun altını çizerek, fuarda sergilenen insansız hava araçlarıyla her gün Filistin'de çocukların öldürüldüğünü hatırlattı.

İsrail'in Alman silahlarıyla ve Alman hükümetinin desteğiyle soykırım suçu işlediğini vurgulayan Özakyol, "Alman vatandaşı ve bir anne olarak, soykırıma ve Almanya'nın bu konudaki suç ortaklığına karşı koymayı kendi sorumluluğum olarak görüyorum." ifadelerine yer verdi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, ILA Berlin Havacılık Fuarı alanına giden yolları kapatan eylemciler gözaltına alındı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Havacılık, Politika, Filistin, Almanya, İsrail, Güncel, Berlin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berlin'de Filistin Destekçileri Eylem Düzenledi - Son Dakika

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