 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi

Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaklaşık 1500 kişi, Filistin ile dayanışma için gösteri yaptı. Göstericiler, Filistin'e destek ve İsrail hükümetini protesto etmek amacıyla bir araya geldi. Eylemciler, Filistin bayrakları ve dövizler taşıyarak acil ateşkes çağrısı yaptı. Göstericiler, Almanya'nın İsrail'e maddi ve silah desteğini durdurmasını talep etti ve daha fazla şiddetin barış getirmeyeceğini vurguladı.

Berlin\'de Filistin\'e Destek Gösterisi
20.01.2024 - 21:03,
Abone Ol

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaklaşık 1500 kişi, Filistin ile dayanışma için gösteri yaptı.

Filistin'e destek ve İsrail hükümetini protesto için 1500 kadar kişi, Berlin'in Kreuzberg semtindeki Oranien Meydanı'nda bir araya geldi.

Göstericiler buradan Hermann Meydanı'na yürüdü.

Eylemciler, Filistin bayraklarıyla "Acil ateşkes istiyoruz", "Soykırımı durdurun", "Filistin'e özgürlük" yazılı dövizler taşıdı, "Almanya finanse ediyor, İsrail öldürüyor" sloganları attı.

Yürüyüşe katılan bir öğretmen, "Filistin kökenliyim ve ailem orada. Saldırıların bitmesini istiyorum. Ben burada artık evimde gibi hissetmiyorum. Alman siyasetinde olanları felaket olarak nitelendiriyorum. Cinayetler sona ermeli." dedi.

İsmini vermek istemeyen bir gösterici de Almanya'nın İsrail'e maddi destek ve silah desteğini durdurması gerektiğini belirterek, "Almanya, İsrail ve Filistinlilere adil davranmalı. Gazze'de olanlar kabul edilemez. Dünya daha ne kadar bekleyecek. Olaf Scholz ve Annalena Baerbock nerede?" diye konuştu.

"Daha fazla şiddet barış getirmeyecek"

Göstericilerden biri de Alman siyasetinin İsrail politikasını eleştirerek, silah tedarikinin durdurulması gerektiğini vurguladı.

Seçim sürecinde savaş bölgelerine silah gönderilmeyeceği ya da daha az gönderileceği vaadlerinde bulunulduğunu anımsatan bir gösterici de bunun tersinin yapıldığına dikkati çekti.

Gösterici, "Daha fazla silah, ne İsrail ne de diğerleri için bir çözüm olacak, daha fazla şiddete yol açacaktır. Belçika, İrlanda, İspanya bunlar ateşkesi destekleyen ülkeler. SPD'den de 20 milletvekili var ancak tüm bunlar Olaf Scholz, Annalena Baerbock ve Robert Habeck'in yanı sıra Christian Lindner'in de kulağına gitmiyor. Daha fazla şiddet barış getirmeyecek. İki devlete ihtiyacımız var ve bu sadece konuşarak sağlanamaz." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Filistin, Almanya, İsrail, Berlin, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi - Son Dakika


08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:48
İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
23:29
Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
23:29
Genç kadın otel odasında ölü bulundu Genç kadın otel odasında ölü bulundu
23:21
Otomobil camı kırıp alışveriş merkezine girdi, yürüyen merdivende asılı kaldı: 1'i ağır 3 yaralı Otomobil camı kırıp alışveriş merkezine girdi, yürüyen merdivende asılı kaldı: 1'i ağır 3 yaralı

Son Dakika
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:48 İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
23:29 Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
23:29 Genç kadın otel odasında ölü bulundu
23:21 Otomobil camı kırıp alışveriş merkezine girdi, yürüyen merdivende asılı kaldı: 1'i ağır 3 yaralı
23:13 Beşiktaş'ın hocası, Pendikspor hezimetinden kendini sorumlu tuttu
23:13 İsrail'de Netanyahu karşıtları erken seçim talebiyle gösteri düzenledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 09:05:33. #1.12#
SON DAKİKA: Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement