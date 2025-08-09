Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi - Son Dakika
Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi

Berlin\'de Filistin\'e Destek Gösterisi
09.08.2025 21:41
Almanya'nın Berlin kentinde 200'ün üzerinde kişi, Filistin'e destek için gösteri düzenledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek amacıyla gösteri düzenlendi.

Mitte semtindeki Friedrich ve Zimmer caddelerinin kesiştiği meydanda Filistin'i desteklemek ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için 200'ün üzerinde kişi toplandı.

Göstericiler, "Gazze Şeridi'nde soykırımı durdurun", "Filistin'e özgürlük", "Yok edilmeye karşıyız", "Sizin sessizliğiniz öldürüyor" ve "Gazze'yi aç bırakmayı durdurun" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

İsrail aleyhine sloganların atıldığı gösteride, bu ülkeye destek veren Alman hükümeti de protesto edildi. Bazı protestocular, yanlarında getirdikleri tencere ve tavalara kaşıklarla vurarak İsrail'in insani yardım girişini engellediği Gazze'de yaşanan açlık krizine dikkati çekti.

Gösteriye katılan ve soy ismini açıklamak istemeyen Nastasja, AA muhabirine, İsrail'in yaptıkları karşısında sessiz kalmak için bir sebep olmadığını belirterek, "Hükümetimin yaptıklarını utanç verici buluyorum. Bunu destekleyemem, desteklemek istemiyorum. Sokağa çıkmalısınız." dedi.

Nastasja, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek silahların İsrail'e ihracatının askıya alındığını duyurmasına ilişkin olarak da, "Bu, göz boyamadır. Bence şu anda iptal edilmemiş ancak onaylanmış birçok teslimat var." yorumunu yaptı. İsrail'in Lübnan'a ve Suriye'ye de saldırdığına, oraların da bombalandığına işaret eden Nastasia, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun Gazze'yi tamamen ilhak edeceğini duyurduğu sırada bunu oyalama olarak görüyorum." şeklinde konuştu.

" Orta Doğu'da Adil Bir Barış için Yahudi Sesi" Derneğinden??????? Thomas da Merz'in yalan söylediğini savunarak, şunları kaydetti:

"Bu bir yalan çünkü sadece henüz onaylanmamış silah sevkiyatlarına artık izin verilmeyeceği söyleniyor. Ancak onaylanmış olan her şey teslim edilmeye devam edilecek. Bu ilk yalan. İkinci yalan ise sadece Gazze Şeridi'nde doğrudan kullanılacak silahların teslim edilmeyeceğidir. Peki ya Lübnan'a ve Suriye'ye atılan bombalar ne olacak? Utanç verici. Yalan üstüne yalan."

İnsanların bu yalanlara kandığını belirten Thomas, "Birlikte onlara bunların yalan olduğunu açıklamalıyız. Çocukların üzerine düşen bombalara vida takıldığında o zaman bu yasak değil. Ancak biz pes etmeyeceğiz ve Filistinliler, Yahudiler, Hristiyanlar, antifaşistler olarak Filistinlilerin barış ve güvenliği için birlikte mücadeleye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Öte yandan İsrail yanlısı bir grup, Filistin destekçilerinin gösteri yaptığı yerin yakınında İsrail bayrakları açarak eylemi provoke etmeye çalıştı.

Polis, gösterinin yapıldığı bölgenin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA

