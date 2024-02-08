Berlin\'de Filistin Yanlısı Gösterilere Baskı Protestosu

Almanya'nın başkenti Berlin'de öğrenciler, Hür Üniversitesinde (FU Berlin) Filistin yanlısı gösterilere ve çağrılara uygulanan baskıları protesto etti.
Üniversitenin "Silberlaube" binasının önünde toplanan bir grup öğrenci, "Yalanları ve iki yüzlülüğü durdurun" sloganıyla gösteri düzenledi.
"Filistin'e özgürlük", "Tek çözüm işgalin sona ermesi" ve "Göreceksiniz Filistin özgür olacak" sloganlarının atıldığı gösteride, Filistin ile dayanışmaya vurgu yapılırken; FU Berlin yönetiminin, öğrencilerin Filistin yanlısı gösterilerine ve çağrılarına uyguladığı baskılar da protesto edildi.
Gösteride, İsrail hükümeti yanlısı bir grup da İsrail bayrağı açıp slogan atarak gösteriyi provoke etti. Zaman zaman bu iki grup arasında tartışma yaşanırken, geniş güvenlik önlemi alan polis araya girerek durumu sakinleştirdi.
"Filistin ve Gazze halkıyla dayanışma konusunda tek kelime etmedi"
Filistin yanlısı göstericilerin sözcüsü, soy ismini vermek istemeyen Cicilia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurumların ve FU Berlin'in "yalanlarını ve iki yüzlüğünü" burada protesto ettiklerini belirterek, "Sözde Berlin Hür Üniversitesi, Gazze'ye yönelik soykırım savaşından beri İsrail tarafında (durdu), Filistin ve Gazze halkıyla dayanışma konusunda tek kelime etmedi." dedi.
Filistin yanlısı öğrencilerin, üniversitede baskılarla karşılaştığını aktaran Cicilia, "Filistin yanlısı sesler susturuluyor, söndürülüyor ve baskıya maruz kalıyor. Üniversite yönetimi, polisin kampüse girip barışçıl gösterilerin bertaraf edilmesine izin veriyor. Bu da gözümüzün önünde bir soykırım yaşandığında oluyor. Buna karşı gösteri yapıyoruz." ifadesini kullandı.
Cicilia, "eleştirel düşünce ve tartışma yuvası" olması gereken üniversitede, öğrencilerin protesto etmesinin çok önemli olduğuna dikkati çekti.
Gösteride, Gazze'deki duruma işaret edilirken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.
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