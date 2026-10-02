Berlin'de NAZA belgeselini izleyenler filmi etkileyici ve nesnel buldu

BERLİN (AA) – Almanya'nın başkenti Berlin'de izleyiciler, Filistinlileri hedef alan gözetleme ve uzaktan öldürme mekanizmalarında görev almış İsrail ordusu mensuplarının itiraflarına yer veren ve Gazze'deki saldırıları soykırım olarak ele alan NAZA filmini başarılı ve etkileyici bulduklarını söyledi.

İngiliz The Guardian gazetesi tarafından hazırlanan, yönetmenliğini Oscar ödüllü Yuval Abraham ile Rachel Szor'un yaptığı NAZA belgesel filmi, 12 Eylül 2026'da 83. Uluslararası Venedik Film Festivali'nde "Jüri Özel Ödülü" almasının ardından birçok ülkede olduğu gibi Almanya'da da gösterime girdi.

NAZA filmi, Almanya'nın çeşitli kentlerinde bazı sinemalarda gösterilirken başkent Berlin'de filmi izleyenler, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Neukölln ilçesindeki Rollberg sinemasında filmi izleyen Francesco, filmde yeni bir şey olmadığını ve bunu söylemenin çok üzücü olduğunu belirterek, "Filistin'deki durumun hala ve başından beri ne kadar trajik olduğunu anlatan çok başarılı bir belgesel film." değerlendirmesinde bulundu.

Filmin etkileyici, bilgilendirici ve aynı zamanda nesnel olduğunu aktaran Francesco, "Bu belgesel filme itiraz etmek çok zor." ifadesini kullandı.

Francesco, Gazze'deki durum hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bilinçlenmek için başkalarına da filmi tavsiye ettiğini kaydetti.

Vanessa ise daha önce filmi yapan iki rejisörün röportajını izlediğini ve bu yüzden bu filmi de izlemek istediğini belirterek, "Çok üzücü, savaş zaten başlı başına çok üzücü. Bir anne olduğum için (filmi) izlemek benim için çok zor. Bence gerçekten çok iyi yapılmış. Şaşırmadım çünkü bu konu hakkında çok okumuştum." ifadesini kullandı.

Filmi başkalarına da tavsiye edebileceğini aktaran Vanessa, "Bence her hikayenin her zaman iki tarafı vardır. Ancak şimdi gösterilenler orada bir şeylerin çok ama çok yanlış gittiğine dair neredeyse hiç şüphe bırakmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Martina da filmi çok ilginç ve önemli bulduğunu belirterek, "Almanya'da bu konuyla meşgul olmak ve filmi izlemek önemli." dedi.

Filmde silahların kullanımı ve gözetleme faaliyetlerinin ele alındığına işaret eden Martina, "Palantir şirketi, Gazze Şeridi'ni yoğun bir şekilde gözetliyor. Alman şirketleri Alman hükümetinin onayıyla silah tedarik ediyor." diye konuştu.

Martina, filmin kentte büyük sinemalarda da gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Venedik Film Festivali'nden ödüllü film, İsrail'de tartışma yarattı

İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen NAZA filmi, İtalya'da bu yıl 83'üncüsü düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali'nin 12 Eylül'deki ödül töreninde "Jüri Özel Ödülü"ne layık görülmüştü.

Belgeselin, Avrupa'nın en köklü film festivalinden ödül alması İsrail'de büyük yankı uyandırmıştı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, askeri istihbarat, savcılık ve komutanlıklara, NAZA belgeselinde konuşan askerlerin zorunlu hizmette mi yoksa yedek asker mi olduklarını belirleyerek, kimliklerini tespit etmeleri talimatı vermişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, NAZA filminin "Yahudi karşıtı (antisemitik) kışkırtma" olduğunu iddia etmiş, NAZA belgeseline ilişkin tartışmalar sürerken, İsrail askerlerini "karalayanları" vatandaşlıktan çıkarmak için yasa tasarısı sunacağını açıklamıştı.

İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar da 13 Eylül'de NAZA belgeselinin yönetmenleri Yuval Abraham ve Rachel Szor'u vatandaşlıktan çıkarmakla tehdit etmişti.