Bernie Sanders'tan İsrail'e Silah Satışına Direniş - Son Dakika
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Bernie Sanders'tan İsrail'e Silah Satışına Direniş

Senatör Bernie Sanders, İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışını durduracak tasarıyı sunacak.

18.09.2024 22:18
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ABD'li Senatör Bernie Sanders, ABD'nin İsrail'e kısa süre önce onay verdiği 20 milyar dolarlık silah satışının engellenmesi için bu ülkeye silah satışının durdurulmasını öngören bir tasarıyı haftaya Senato'ya sunacağını açıkladı.

ABD'li bağımsız senatör Sanders, yazılı bir açıklama yaparak İsrail'e silah satışının durdurulması yönünde yeni bir adım attı.

Sanders, Senato'daki üyelere gönderdiği açıklamasında, haftaya bu yönde bir tasarı sunacağını ve İsrail'e silah satışını durdurmanın tek yolunun bu olduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze'de 41 binden fazla insanın ölümüne neden olan saldırılarında Amerikan yapımı silahların yoğun şekilde kullanıldığını vurgulayan Sanders, ABD'nin kısa süre önce İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdiğini hatırlattı.

Sanders, "ABD (Gazze'deki) bu insani felaketin suç ortağı olamaz." ifadesini kullandı.

Masum sivillerin öldürülmesinde ABD silahlarının kullanılmasının 1961 tarihli Yabancı Destek Yasasına ve Silah İhracat Kontrol Yasasına aykırı olduğunu belirten Sanders, "Üzüntüyle görüyoruz ki yasadışı bir şekilde ABD'nin sağladığı askeri ekipmanlar, Gazze'deki katliamların çoğunda kullanılmaktadır. Bu felaket savaşa daha fazla saldırı silahı göndermek ABD hukukuna ve uluslararası hukuka aykırıdır." değerlendirmesini yaptı.

Sanders, bu silahlarla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ödüllendirildiğini kaydetti.

İsrail'e gönderilen askeri yardımlar ya da askeri satışlarla ilgili Kongre'de çoğunluk İsrail lehinde olduğundan dolayı Sanders'ın sunacağı tasarının kabul edilmesinin düşük bir olasılık olduğu ancak İsrail'e silah gönderilmesinin durdurulması yönünde somut ve önemli bir adım olduğu belirtiliyor.

İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışı

İsrail'e koşulsuz destek vermekle eleştirilen ABD yönetimi, ağustos ortasında yaptığı duyuruyla, bu ülkeye 5 ayrı pakette toplam 20 milyar dolarlık silah satışına onay vermişti.

Toplam değeri 18,9 milyar doları bulan 50 adet F-15IA ve 25 adet F-15I savaş uçağı ile bunların ilgili mühimmatları, tüm satışın içindeki en büyük payı oluşturuyordu.

Öte yandan 30 adet orta menzilli havadan havaya füze sistemi (AMRAAM) ile 32 binden fazla tank mermisi ve diğer ilgili ekipmanlar da diğer paketlerde yer almış, bunlara ilaveten 50 binden fazla top mermisi ile ilgili ekipmanların satışına da ayrı bir paket olarak onay verilmişti.

Toplam satış değeri 20,3 milyar doları bulan paket, Gazze'de ateşkes sürecinin belirsizliğini koruduğu ve bölgede gerginliğin yükseldiği bir dönemde onaylanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bernie Sanders'tan İsrail'e Silah Satışına Direniş - Son Dakika

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