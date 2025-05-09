Beş Minare Festivali Bitlis\'te Başladı

"Beş Minare Uluslararası Film Festivali" için Bitlis'e gelen sanatçılar, kentin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti.

Valilik, Bitlis Belediyesi, Eren Üniversitesi ile Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfınca düzenlenen "Beş Minare Uluslararası Film Festivali" bu akşam başlıyor.

İl ve ilçelerde üç gün çeşitli etkinlikler ve gösterilerin yapılacağı festival kapsamında kente gelen sinema ve dizi oyuncuları, tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

Hazo Hanı, Feyzullah El Ensari Türbesi, Eski Bitlis Evleri ve Ulu Cami'yi gezen sanatçılar, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ergin Güven'den bilgi aldı.

Oyuncu Selahattin Dağdöğen, gazetecilere ilk kez Bitlis'e geldiğini söyledi.

İlin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret ettiklerini belirten Dağdöğen, "Burada bulunma amacımız film festivalinin konukları olmak. Mostar Köprüsü'ne benzeyen bir köprünün üzerindeyim. Selçuklu Dönemi'nden kalma birbirinden değerli eserler var. Bu güzel mekanları geziyoruz." dedi.

Bitlis'in büyük bir tarihe ev sahipliği yaptığını ifade eden oyuncu Yüksel Arıcı ise "Daha önce bir dizi çekimi için de bölgeye gelmiştim. Ahlat, Muş, Van ve Tatvan'ı daha önce gezme fırsatım oldu. Festivalin devamlı olmasını diliyorum. Sanat, memleketin tanıtımına büyük katkı sunar. Bitlis de bu değeri fazlasıyla hak ediyor." diye konuştu.

Festival Direktörü ve oyuncu Wilma Elles de "Beş Minare Uluslararası Film Festivali Bitlis merkezde başladı. Protokol, basın mensupları, sanatçılar, yapımcılar burada. 500 bin lira ödül dağıtılacak. Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı ile Eren Ailesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.