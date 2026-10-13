Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Şişman, taşınmaz satışı girişimlerine karşı çıktı

(İSTANBUL)- Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman, belediyenin taşınmazlarının korunması konusunda kararlı olduklarını belirterek, "Bu kentin hakkını korumak için dün nasıl mücadele ettiysek bugün de aynı kararlılıkla mücadele edeceğiz. Gerekirse dün koyduğumuz gibi bugün de, yarın da canımızı yine ortaya koyar ama Beşiktaş halkının bir toplu iğnesini bile kimseye teslim etmeyiz" dedi.

Beşiktaş Belediyesi'nin ekim ayı meclis toplantısının 3'üncü birleşiminde, "2027 yılı bütçesine" ilişkin sunum gerçekleştirildi. Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman, belediyenin gelir ve gider kalemlerine, geçmişten gelen borçlara, tasarruf uygulamalarına ve ilçede sürdürülen yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

"2027 BÜTÇEMİZİN NEREDEYSE YÜZDE 70'İ MAAŞ ÖDEMELERİNE GİDİYOR"

Belediyenin personel giderlerine dikkati çeken Başkan Vekili Rasim Şişman, 2025 yılında 3 milyar 322 milyon lira olan brüt maaş giderlerinin 2026 yılında 4 milyar 142 milyon liraya yükseldiğini, 2027 yılı için ise 7 milyar 142 milyon lira olarak öngörüldüğünü belirtti. Bu bütçenin 2 bin 541 çalışma arkadaşının emeğini kapsadığını ifade eden Başkan Vekili Şişman, şirket personeli, memurlar ve kadrolu işçilerin yanı sıra kafelerde görev yapan çalışanların giderlerinin de bütçeye dahil olduğunu söyledi.

Şişman, bütçenin dağılımına ilişkin, "2027 bütçemizin neredeyse yüzde 70'i doğrudan maaş ödemelerine gidiyor. Biz Beşiktaş'ı bütçemizin kalan yüzde 30'uyla yönetiyoruz. Geçmişten kalan borçların ödemesini de sokağın temizliğini de parkların bakımını da asfaltı ve kaldırımı da işte bu yüzde 30'la karşılıyoruz" dedi.

ARAÇ KİRALAMA GİDERLERİNDE TASARRUF

Belediyenin araç kiralama giderlerini azaltmak için ihtiyaç analizini yeniden yaptığını belirten Başkan Vekili Şişman, 2024 yılında 333 araç için 872,2 milyon lira harcama yapıldığını, yapılan düzenlemelerle araç sayısının 175'e indirildiğini söyledi. Böylece 2025 yılında araç giderinin 280 milyon liraya düşürüldüğünü ifade eden Şişman, yıllık 592 milyon lira tasarruf sağlandığını kaydetti.

Çöp toplama araçlarına ilişkin kiralama giderlerinde de düzenlemeye gidildiğini belirten Başkan Vekili Şişman, araç sayısının 71'den 48'e düşürülmesiyle aylık kiralama maliyetinin 23,1 milyon liradan 12,5 milyon liraya indirildiğini söyledi. Beşiktaş Belediyesinin kendi çöp toplama filosunu kurmak için harekete geçtiğini açıklayan Şişman, 2026 yılı itibarıyla 50 adet çöp toplama aracının satın alınması sürecinin başlatıldığını, 2027 yılında ise ilçenin kendi çöp toplama araçlarıyla hizmet vereceğini belirtti. Şişman, tasarruf ve hizmet kalitesini birlikte sürdürmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, araç kiralama ihalelerine bağlılığın azaltılmasının belediyenin geleceği açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.

"GELİRLER YÜZDE 86 ARTTI"

Belediyenin gelir performansına ilişkin verileri de paylaşan Başkan Vekili Şişman, 2026 yılının ilk dokuz ayında gelirlerin yüzde 86 artarak 2 milyar 18 milyon liradan 3 milyar 750 milyon liraya yükseldiğini belirtti. Şişman, gelirlerdeki artışın borçların ödenmesine ve belediye hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesine katkı sağladığını söyledi.

Ecrimisil tahsilatındaki artışa da dikkat çeken Şişman, 2024 yılında 37 milyon lira olan tahsilatın 2025 yılında 159 milyon liraya yükseldiğini ve yaklaşık yüzde 330 artış sağlandığını kaydetti. Tahakkuk eden her 100 liranın tahsilat oranının 2024 yılında 18 lira düzeyindeyken 2025 yılında 53 liraya çıktığını belirten Şişman, 2026 yılının ilk dokuz ayında ise yaklaşık 142 milyon lira tahsilat gerçekleştirildiğini ifade etti. Şişman, mali disiplin anlayışlarını "Beşiktaş'ın hakkını korumak ve kamu kaynaklarını takip etmek. Bu kentin tek bir kuruşunu bile sahipsiz bırakmamak" sözleriyle özetledi.

SOSYAL BELEDİYECİLİK VE ALTYAPI YATIRIMLARI SÜRÜYOR

Belediyenin mali disiplin çalışmalarını yeni hizmet ve yatırımlarla birlikte yürüttüğünü belirten Başkan Vekili Şişman, ilçede hayata geçirilen projeler hakkında da bilgi verdi. Emeklilerin sosyal yaşamına katkı sunmak amacıyla Dikilitaş Emekli Evi'nin hizmete açıldığını belirten Rasim Şişman, Konaklar Emekli Evi ve Türkali Emekli Evi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Şişman, özellikle öğrencilerin ve tüm komşuların uygun fiyatlı, sağlıklı gıdaya erişimini desteklemek amacıyla Beltaş Burger'in, komşuların buluşma noktası olarak Kethüda Kafe'nin hizmete sunulduğunu ifade etti.

İlçeye yeni otoparklar ve Afet Eğitim Akademisi kazandırıldığını belirten Şişman, Gözde Sokak, Menekşeli Sokak ve Üst Zeren Sokak'ta yeni yaşam alanları oluşturulduğunu, Cihannüma Muhtarlığının da mahalle sakinlerinin hizmetine açıldığını kaydetti.

Beşiktaş Belediyesi'nin araç filosuna 50 çöp toplama aracının yanı sıra iki hasta nakil ambulansı ve bir asfalt serim aracı kazandırılacağını da açıklayan Şişman, "Beşiktaş Okula Hazır" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye paketlerinin ulaştırıldığını belirtti.

"BEŞİKTAŞ HALKININ BİR TOPLU İĞNESİNİ BİLE KİMSEYE TESLİM ETMEYİZ"

Konuşmasının son bölümünde belediyenin taşınmazlarının korunmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Vekili Rasim Şişman, belediyenin mülklerinin Beşiktaş halkının ortak değeri olduğunu vurguladı. Şişman, belediyenin taşınmazlarının alacak iddiaları gerekçe gösterilerek satışa çıkarılmasına yönelik girişimlere karşı olduklarını belirterek, "O taşınmazlar sizin değildir! O mülkler sizin değildir! O taşınmazların her birinde Beşiktaş halkının hakkı, alın teri, yılların emeği vardır! Siz onları satılacak birer gayrimenkul, paraya çevrilecek birer tapu olarak görebilirsiniz. Ama biz o tapuların üzerinde Beşiktaş halkının hakkını görüyoruz" diye konuştu.

Beşiktaş Belediyesi'nin taşınmazlarını korumakta kararlı olduklarını vurgulayan Rasim Şişman, "Bu kentin hakkını korumak için dün nasıl mücadele ettiysek bugün de aynı kararlılıkla mücadele edeceğiz. Gerekirse dün koyduğumuz gibi bugün de, yarın da canımızı yine ortaya koyar ama Beşiktaş halkının bir toplu iğnesini bile kimseye teslim etmeyiz" dedi.