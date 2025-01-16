Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Usulsüzlük İddialarını Reddetti - Son Dakika
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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Usulsüzlük İddialarını Reddetti

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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, savcılığa verdiği ifadede belediyenin ihaleleriyle ilgili usulsüzlük iddialarını kesin bir dille reddetti. Akpolat, üzerindeki suçlamaların asılsız olduğunu ve herhangi bir maddi menfaat talebinde bulunmadığını belirtti.

16.01.2025 22:59  Güncelleme: 23:55
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Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL) Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ifadesinde "Belediyenin yapmış olduğu ihalelerle usulsüzlük olduğunu düşünmüyorum" dedi. Savcının ayrıntılı sorularına net yanıtlar veren Akpolat, "Belediye başkanlığım döneminde görevim gereği kimseden maddi menfaat talep etmedim. Kimse de bana böyle bir vaatte bulunmadı. Bahsedilen kişi ve firmaların bazılarını ismen bilirim. Onun dışında bir tanışıklığım, samimiyetim, ticari ilişkim yoktur. İddialar asılsızdır" diyerek suçlamaları reddetti ve serbest bırakılmayı talep etti.

Rıza Akpolat'a yöneltilen sorular ve cevaplarının bir kısmı şu şekilde:

Savcı, "Aziz İhsan Aktaş'ın Beşiktaş'taki işlerini takip etmek üzere kurduğu anlaşılan ve ticaret sicilinde Gökçe Gökçe adına kayıtlı İldeniz Organizasyon isimli firmaya belediyenin hesap hareketlerini temin ettiğimiz aralıkta 4 milyon TL ödeme yaptığı tespit edilmiştir. Bu hususta söyleyecekleriniz nelerdir?

Akpolat: "Firmayı bilmiyorum. Belediyenin hangi işlerini yaptığını ve hangi konuda ödeme yapıldığını bilmiyorum."

Savcı, "Cumhuriyet Başsavcılığımıza 25 Ekim 2024 tarihinde yapılan ihbarda Beşiktaş Belediyesinde yapılan usulsüzlüklerden bahsedilmiş, burada alınan ihalelerde usulsüzlükler yapıldığı belirtilmiştir. Bu hususta söyleyecekleriniz nelerdir?

Akpolat, "Belediyenin yapmış olduğu ihalelerle usulsüzlük olduğunu düşünmüyorum. Aziz İhsan Aktaş'la bağlantım bulunmamaktadır."

"Düğünden gelen takılarla olduğunu belirtmiştim. Üzerime atılı suçlara esas teşkil edebilecek somut hiçbir delil yoktur."

"Beşiktaş Belediyesi'nin yapmış olduğu ihale ve taşınmaz satırşlarından maddi menfaat elde ettiniz mi?

"Belediye başkanlığım döneminde görevim gereği kimseden maddi menfaat talep etmedim. Kimse de bana böyle bir vaatte bulunmadı. Bahsedilen kişi ve firmaların bazılarını ismen bilirim. Onun dışında bir tanışıklığım, samimiyetim, ticari ilişkim yoktur. İddialar asılsızdır. Suçlamaları kabul etmem.  2 buçuk milyona yakın insana hizmet etmeye çalışıyorum. Görevim gereği halka temas halindeyim. Dolayısıyla belediyenin yapmış olduğu tüm iş ve işlemleri takip etmem mümkün değildir. Yetkilerimin çoğunluğunu yetki devriyle mesai arkadaşlarıma devrettim. Soruşturma konu hastane olarak kullanılan taşınmazın bazı kısımları bize ait değildir. Satış tutarını öğrendiğim zaman sevinmemin sebebi de budur. Şirketimin hesaplarından bahsedildi. Ben daha önce sermaye arttırımı yapmıştım. Düğünden gelen takılarla olduğunu belirtmiştim. Üzerime atılı suçlara esas teşkil edebilecek somut hiçbir delil yoktur. Bu nedenle hakkımda takipsizlik kararı verilmesini ve serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Usulsüzlük İddialarını Reddetti
Kaynak: ANKA

Rıza Akpolat, Beşiktaş, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Usulsüzlük İddialarını Reddetti - Son Dakika

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