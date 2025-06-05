Beşiktaş Belediyesi\'nden Kurban Bayramı Öncesi Hizmetler

(İSTANBUL)- Beşiktaş Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi "Esenlik Hizmeti" kapsamında yaş almış vatandaşların evlerinde temizlik çalışmaları yürütürken, Zabıta Müdürlüğü ekipleri de restoran ve işletmelerde denetim yaptı.

Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesinde yaş almış komşularının huzurlu bir şekilde bayramı karşılaması için "Esenlik Hizmeti" kapsamında evlerini temizledi. Ayrıca, kuaför hizmetiyle saç ve sakal bakımı da yapıldı. Öte yandan, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri bayram dolayısıyla ilçe genelinde komşularının evlerini ziyaret ederek çiçek takdim etti. Çiçeklerle birlikte, Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman'ın mesajı da komşulara iletildi.

Başkan Vekili Şişman'ın mesajı şöyle:

"Kıymetli komşumuz, bu güzel bayram gününde, sizi sevgiyle selamlıyor, kapınızı çalan bu çiçekle birlikte dayanışma duygumuzu da gönderiyoruz. Sağlıkla ve huzurla nice bayramlar geçirmenizi diliyor, her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Kurban Bayramı'nız mübarek olsun."

Hazırlıklar mezarlıklarda devam etti

Belediyenin bayram öncesi sürdürdüğü çalışmalar, mezarlıklarda da devam etti. Arife günü dolayısıyla Beşiktaş'taki mezarlıklarda kabir ziyareti yapan vatandaşlara, Beşiktaş Belediyesi ekipleri tarafından şeker ve kolonya ikramında bulunuldu.

Öte yandan, Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de bayram öncesinde ilçe genelindeki işletmelerde denetimlerini artırdı. Özellikle gıda sektöründe faaliyet gösteren restoran, market ve benzeri işletmelerde hijyen başta olmak üzere, insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek unsurlar titizlikle kontrol edildi. Zabıta ekipleri, yapılan denetimlerde iş yerlerinin ruhsat durumlarını, ürün fiyat etiketlerini, gramajları ve ürünlerin son kullanma tarihlerini dikkatle inceledi.

"Vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunları bize bildirmelerini rica ederiz"

Denetimlerle ilgili açıklama yapan Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Rıza Gürgen, "Beşiktaş Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri olarak halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla ilçemiz genelinde faaliyet gösteren tatlı ve pastacılık işletmelerine yönelik bayram öncesi denetimlerimizi sürdürüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz denetimlerde iş yerlerinin genel hijyen koşulları, ürünlerin üretim ve saklama şartları, son tüketim tarihleri, etiket bilgileri, çalışan personelin hijyen kurallarına uygunluğu, işletmelerin ruhsat ve yasal mevzuata uygunluğu gibi hususlar detaylı bir şekilde incelenmiştir. Yapılan kontroller sonucunda eksiklik tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapılmış, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde idari yaptırımlar uygulanmıştır. Duyarlılık gösteren bütün işletmelere teşekkür eder, vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunları bize bildirmelerini rica ederiz. Herkese iyi bayramlar dilerim" dedi.

"Her ihtiyacımızda belediyemiz hemen yanımızda oluyor"

Hizmetlerden faydalanan bir vatandaş ise "Belediyenin bize verdiği bütün hizmetlerden faydalanıyorum. Manikür, pedikür, kuaför, temizlik hepsinden yararlanıyorum. Rabbim sizden razı olsun. Yarın dersem yarın, iki gün sonra dersem iki gün sonra geldiler. Her ihtiyacımızda belediyemiz hemen yanımızda oluyor" diye konuştu.