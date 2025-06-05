Beşiktaş Belediyesi'nden Kurban Bayramı Öncesi Hizmetler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beşiktaş Belediyesi'nden Kurban Bayramı Öncesi Hizmetler

Haberin Videosunu İzleyin
05.06.2025 14:34  Güncelleme: 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Beşiktaş Belediyesi\'nden Kurban Bayramı Öncesi Hizmetler
Haber Videosu

Beşiktaş Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde yaş almış vatandaşların evlerinde temizlik ve kuaför hizmeti sağlarken, zabıta ekipleri de işletmeleri denetledi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, bayram dolayısıyla evleri ziyaret ederek vatandaşlara çiçek takdim etti.

(İSTANBUL)- Beşiktaş Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi "Esenlik Hizmeti" kapsamında yaş almış vatandaşların evlerinde temizlik çalışmaları yürütürken, Zabıta Müdürlüğü ekipleri de restoran ve işletmelerde denetim yaptı.

Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesinde yaş almış komşularının huzurlu bir şekilde bayramı karşılaması için "Esenlik Hizmeti" kapsamında evlerini temizledi. Ayrıca, kuaför hizmetiyle saç ve sakal bakımı da yapıldı. Öte yandan, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri bayram dolayısıyla ilçe genelinde komşularının evlerini ziyaret ederek çiçek takdim etti. Çiçeklerle birlikte, Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman'ın mesajı da komşulara iletildi.

Başkan Vekili Şişman'ın mesajı şöyle:

"Kıymetli komşumuz, bu güzel bayram gününde, sizi sevgiyle selamlıyor, kapınızı çalan bu çiçekle birlikte dayanışma duygumuzu da gönderiyoruz. Sağlıkla ve huzurla nice bayramlar geçirmenizi diliyor, her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Kurban Bayramı'nız mübarek olsun."

Hazırlıklar mezarlıklarda devam etti

Belediyenin bayram öncesi sürdürdüğü çalışmalar, mezarlıklarda da devam etti. Arife günü dolayısıyla Beşiktaş'taki mezarlıklarda kabir ziyareti yapan vatandaşlara, Beşiktaş Belediyesi ekipleri tarafından şeker ve kolonya ikramında bulunuldu.

Öte yandan, Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de bayram öncesinde ilçe genelindeki işletmelerde denetimlerini artırdı. Özellikle gıda sektöründe faaliyet gösteren restoran, market ve benzeri işletmelerde hijyen başta olmak üzere, insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek unsurlar titizlikle kontrol edildi. Zabıta ekipleri, yapılan denetimlerde iş yerlerinin ruhsat durumlarını, ürün fiyat etiketlerini, gramajları ve ürünlerin son kullanma tarihlerini dikkatle inceledi.

"Vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunları bize bildirmelerini rica ederiz"

Denetimlerle ilgili açıklama yapan Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Rıza Gürgen, "Beşiktaş Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri olarak halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla ilçemiz genelinde faaliyet gösteren tatlı ve pastacılık işletmelerine yönelik bayram öncesi denetimlerimizi sürdürüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz denetimlerde iş yerlerinin genel hijyen koşulları, ürünlerin üretim ve saklama şartları, son tüketim tarihleri, etiket bilgileri, çalışan personelin hijyen kurallarına uygunluğu, işletmelerin ruhsat ve yasal mevzuata uygunluğu gibi hususlar detaylı bir şekilde incelenmiştir. Yapılan kontroller sonucunda eksiklik tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapılmış, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde idari yaptırımlar uygulanmıştır. Duyarlılık gösteren bütün işletmelere teşekkür eder, vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunları bize bildirmelerini rica ederiz. Herkese iyi bayramlar dilerim" dedi.

"Her ihtiyacımızda belediyemiz hemen yanımızda oluyor"

Hizmetlerden faydalanan bir vatandaş ise "Belediyenin bize verdiği bütün hizmetlerden faydalanıyorum. Manikür, pedikür, kuaför, temizlik hepsinden yararlanıyorum. Rabbim sizden razı olsun. Yarın dersem yarın, iki gün sonra dersem iki gün sonra geldiler. Her ihtiyacımızda belediyemiz hemen yanımızda oluyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Beşiktaş Belediyesi, Kurban Bayramı, Yerel Yönetim, Beşiktaş, Güncel, Zabıta, Kuaför, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş Belediyesi'nden Kurban Bayramı Öncesi Hizmetler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da ’Filistin’ tişörtü giyen Türk milletvekili Meclis’ten çıkarıldı Almanya'da 'Filistin' tişörtü giyen Türk milletvekili Meclis'ten çıkarıldı
Siverek’te taşlı sopalı kavga polis memuru bıçaklandı Siverek'te taşlı sopalı kavga polis memuru bıçaklandı
Canlı yayında gözaltına alınan şüpheliden dikkat çeken ifade: O çocuğu yok eden ailesi Canlı yayında gözaltına alınan şüpheliden dikkat çeken ifade: O çocuğu yok eden ailesi
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Trabzon’da sel sularına kapılan şahsın cansız bedeni bulundu Trabzon'da sel sularına kapılan şahsın cansız bedeni bulundu
Kırmızı ışıkta duran kamyondan karpuz çaldı Kırmızı ışıkta duran kamyondan karpuz çaldı
Amasya’da salıncak demiri üzerine düşen 4 yaşındaki Yağız hayatını kaybetti Amasya'da salıncak demiri üzerine düşen 4 yaşındaki Yağız hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu
Yapay zeka destekli radar 4 günde 526 bin lira ceza kesti Yapay zeka destekli radar 4 günde 526 bin lira ceza kesti
Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi

16:45
Avrupa’da manşet Jose Mourinho Yeni takımını duyurdular
Avrupa'da manşet Jose Mourinho! Yeni takımını duyurdular
14:41
Adana’da tahliyeler başladı: Babamın da çıkmasını istiyorum
Adana'da tahliyeler başladı: Babamın da çıkmasını istiyorum
12:14
MSB’den skandal haritaya tepki
MSB'den skandal haritaya tepki
11:11
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
07:54
Antalya’da 4 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem
02:42
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
00:08
40 yaşındaki Ronaldo durmuyor Ülkesini finale taşıdı
40 yaşındaki Ronaldo durmuyor! Ülkesini finale taşıdı
00:03
İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı Davul zurna ile karşıladılar
İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı! Davul zurna ile karşıladılar
23:39
ABD, Gazze’de ateşkes teklifini reddetti
ABD, Gazze'de ateşkes teklifini reddetti
23:15
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı
23:12
Dursun Özbek ve Ali Koç’u karşı karşıya getiren transfer
Dursun Özbek ve Ali Koç'u karşı karşıya getiren transfer
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 18:37:32. #7.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş Belediyesi'nden Kurban Bayramı Öncesi Hizmetler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.