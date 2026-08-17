Beşiktaş, Eyüpspor'u 1-0 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş, Eyüpspor'u 1-0 yendi

Beşiktaş, Eyüpspor\'u 1-0 yendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Eyüpspor'u Vaclav Cerny'nin golüyle mağlup etti.

(İSTANBUL) - Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'u Vaclav Cerny'nin golüyle 1-0 mağlup ederek 2026-2027 sezonuna 3 puanla başladı.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, ikas Eyüpspor'u ağırladı. Siyah-beyazlılar, 25. dakikada Vaclav Cerny'nin kaydettiği golle karşılaşmada 1-0 öne geçti.

Konuk ekipte David Costa, 68. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Beşiktaş, 2026-2027 sezonuna 3 puanla başlarken, Eyüpspor ilk haftayı puansız tamamladı.

Beşiktaş, ligin ikinci haftasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Eyüpspor ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

Kaynak: ANKA

Maç Sonucu, Eyüpspor, Beşiktaş, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş, Eyüpspor'u 1-0 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3. kattan çıplak halde düşüp hayatını kaybetti 3. kattan çıplak halde düşüp hayatını kaybetti
Alihan Kuriş’in kurban parası oyunu Akılalmaz vurgunun şifreleri çözüldü Alihan Kuriş'in kurban parası oyunu! Akılalmaz vurgunun şifreleri çözüldü
Adana’da kuyuya düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı Adana'da kuyuya düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı
Fatih’te annesini rehin alan zanlı Özel harekat operasyonuyla yakalandı Fatih'te annesini rehin alan zanlı Özel harekat operasyonuyla yakalandı
Sahilde bıçaklı kavga: 17 bıçak darbesiyle öldürüldü Sahilde bıçaklı kavga: 17 bıçak darbesiyle öldürüldü
Türkiye petrol için gün sayıyordu Libya’da kritik tesislerde patlamalar Türkiye petrol için gün sayıyordu! Libya'da kritik tesislerde patlamalar

00:21
Trump’tan Mekke Anlaşması’na destek: Büyük memnuniyet duyuyorum
Trump'tan Mekke Anlaşması'na destek: Büyük memnuniyet duyuyorum
23:21
Amedspor’dan müthiş açılış Erzurumspor’a gol olup yağdılar
Amedspor'dan müthiş açılış! Erzurumspor'a gol olup yağdılar
23:04
Manchester’de çocuk istismarcısına suçüstü: Türk uyruklu zanlıya 16 ay hapis cezası
Manchester'de çocuk istismarcısına suçüstü: Türk uyruklu zanlıya 16 ay hapis cezası
22:44
Beşiktaş-Eyüpspor maçında futbolseverleri çileden çıkaran pozisyon
Beşiktaş-Eyüpspor maçında futbolseverleri çileden çıkaran pozisyon
22:21
Bakan Çiftçi ve Bakan Bak da tribündeydi Amedspor-Erzurumspor maçında Türkçe ve Kürtçe pankart
Bakan Çiftçi ve Bakan Bak da tribündeydi! Amedspor-Erzurumspor maçında Türkçe ve Kürtçe pankart
22:00
Bakan Çiftçi açıkladı: Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu
Bakan Çiftçi açıkladı: Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 01:20:40. #7.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Eyüpspor'u 1-0 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.