Beşiktaş, Hoffenheim deplasmanında TSİ 22.00'de Avrupa Ligi'ne devam edecek.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Almanya'da Hoffenheim'a konuk olacak. Sinsheim'daki Rhein-Neckar-Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak mücadeleyi Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser yönetecek. Siyah-beyazlılar, ilk hafta Marsilya'yı 4-1 mağlup etmişti.
(İSTANBUL) - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında, Almanya temsilcisi Hoffenheim'le deplasmanda karşılaşacak. Sinsheim şehrindeki Rhein-Neckar-Arena Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser yönetecek.
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Almanya temsilcisi Hoffenheim'le deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Sinsheim şehrindeki Rhein-Neckar-Arena Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser yönetecek.
Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fransız temsilcisi Marsilya'yı 4-1 mağlup etmişti.
Kaynak: ANKA
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