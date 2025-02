Beşiktaş\'ın Eski Belediye Başkanı Ayfer Atay 91 Yaşında Hayatını Kaybetti

Güncel

BEŞİKTAŞ Belediyesi'nin önceki dönem belediye başkanlarından Ayfer Atay, 91 yaşında hayatını kaybetti. Atay için Beşiktaş Belediyesi önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, ailesi, yakınları, mesai arkadaşları, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Beşiktaş Belediye Başkanvekili Ömer Rasim Şişman katıldı. Atay, Ortaköy Büyük Mecidiye Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Ortaköy Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Beşiktaş Belediye Başkanlığını 1989-1999 yılları arasında 10 yıl boyunca yapan Ayfer Atay, ilçeye kazandırdığı eserler ve hizmetleriyle anıldı. Belediye önündeki törende konuşan Beşiktaş Belediye Başkanvekili Ömer Rasim Şişman, Atay'ın Beşiktaş için büyük bir değer olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada, Beşiktaş'ın öz evladı, Ortaköy'ün Değirmen Sokağı'nda doğup büyüyen, ilçemizi karış karış bilen, her taşında emeği olan Ayfer Başkanımızı sonsuzluğa uğurluyoruz. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Yüreklerimiz buruk. O, yalnızca bir belediye başkanı değil, Beşiktaş'ın ta kendisiydi. On yıl boyunca ilçemizi evladı gibi sevdi, bir bahçıvan şefkatiyle yeşertti. Bugün Ihlamurdere'den geçerken burnumuza gelen o mis kokulu ıhlamurlar, onun vizyonunun, doğa sevgisinin bir yadigarıdır. Tekirdağ Saray'dan getirttiği ıhlamur ağaçlarıyla, Azerbaycan Parkı ve Dünya Barış Parkı'nı bezedi."

ŞİŞMAN: BEŞİKTAŞ İÇİN GECESİNİ GÜNDÜZÜNE KATTI

Kültür ve sanata verdiği önemle de anılan Ayfer Atay, Beşiktaş'ın kültürel kimliğinin güçlenmesine büyük katkılarda bulundu. Şişman, Atay'ın bu yönüne de dikkat çekerek şunları söyledi:

"Ortaköy'den Levent'e, Akatlar'dan Beşiktaş'a uzanan dört büyük kültür merkezini ilçemize kazandırdı. Tiyatrodan müziğe, sanata dair her şeyin Beşiktaş'ta kök salması için gecesini gündüzüne kattı. 'Meclis kararları halk için alınır, halka rağmen alınmaz' derdi. Bu sözü, onun yönetim anlayışının özüdür. Halkın sesine kulak verdi, kapısı herkese açıktı. Sporun birleştirici gücüne inanan bir yönetici olarak, Ortaköy Spor Kulübü'nün hem efsane futbolcusu hem de başkanıydı. Atatürk ilke ve inkılaplarının yılmaz savunucusu olarak, cumhuriyet değerlerini her zaman yüceltti.

Bugün ardında modern bir Beşiktaş, kültürle dolu bir ilçe ve sayısız güzel anı bırakarak aramızdan ayrılıyor. Ama biliyoruz ki, diktiği her ağaçta, kurduğu her kültür merkezinde ve düzenlediği her parkta onun izi, onun vizyonu yaşayacak. Belediye Başkanımız Sayın Rıza Akpolat, Ayfer Başkan'ın ilçemize kattığı değerleri ve hizmet aşkını her zaman örnek aldığını belirterek, tüm Beşiktaşlılar adına başsağlığı dileklerini iletti. Ailesinin, dostlarının ve tüm komşularımızın başı sağ olsun. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

ZEYBEK: ÖNCÜ BİR BELEDİYE BAŞKANIYDI

Törende konuşan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise Atay'ın belediyecilikte öncü bir rol oynadığını belirterek şunları söyledi:

"Toplumun dezavantajlı kesimlerini desteklerken, demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerinden asla ödün vermemiş bir belediye başkanımızı kaybettik. Dün Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ı ve Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer'i, tutuklu bulunan dostlarımızı, siyasi parti genel başkanlarını haksız yere tutuklu bulunan dostlarımızı ziyaret ettik. Rıza Başkanımız, Beşiktaş örgütüne, belediye çalışanlarına ve Atay ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Belediyemizin ve tüm Beşiktaşlıların başı sağ olsun."

Ayfer Atay, Ortaköy Büyük Mecidiye Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Ortaköy Aile Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.