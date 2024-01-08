Liverpool\'un yıldızını da transfer etti

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, İstanbul'a geldi

Enver ALAS/ İSTANBUL, (DHA)- Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, yardımcıları ile birlikte resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geldi.

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın teknik direktörlük görevine getirdiği 69 yaşındaki Portekizli teknik adam Fernando Santos, ekibiyle beraber Türk Hava Yolları'na ait TK1756 sefer sayılı Lizbon-İstanbul uçağıyla 19.40 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. İstanbul Havalimanı Genel Havacılık terminalinden güvenlik önlemleri altında çıkış yapan Fernando Santos ve ekibi, Beşiktaşlı yöneticiler tarafından karşılandı. Bir süre Beşiktaşlı yöneticiler ile sohbet eden Fernando Santos'a siyah-beyazlı atkı takdim edildi. Ardından Beşiktaş yöneticiler ile beraber havalimanından ayrılacak olan Portekizli teknik adama çiçek verildi. Fernando Santos, kartal pozu vererek özel araçla birlikte havalimanından ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Fernando Santos ve teknik ekibi, yarın saat 12.00'de Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın katılımıyla resmi sözleşmeyi imzalayacak. İmza töreninin ardından Fernando Santos, Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmayı izlemek için özel uçak ile Rize'ye hareket edecek.