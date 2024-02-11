Beşiktaş, Kayseri'ye geldi - Son Dakika
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Beşiktaş, Kayseri'ye geldi

Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesi, Kayseri'ye ulaştı. Taraftarlar tarafından karşılanan siyah-beyazlı futbolcular, otobüse binerken tezahüratlar eşliğinde desteklendi. Teknik direktör Fernando Santos'a sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, çiçek verdi. Necip Uysal ve Semih Kılıçsoy ise taraftarlarla fotoğraf çektirip imza dağıttı. Beşiktaş kafilesi, konaklayacakları otele meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde hareket etti.

11.02.2024 20:08
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Beşiktaş kafilesi Kayseri'de

İlyas KAPLAN/ KAYSERİ, (DHA) - Süper Lig'in 25'inci haftasında yarın Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Kayseri'ye geldi.

Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda yarın Kayserispor ile karşılaşacak olan siyah-beyazlı kafile, şehre ulaştı. Özel uçakla Kayseri'ye gelen Beşiktaş kafilesini Kayseri Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı. Siyah-beyazlı futbolcular takım otobüsüne tezahüratlar eşliğinde bindi. Taraftarlar, Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'a sevgi gösterisinde bulunarak çiçek verdi. Beşiktaşlı futbolculardan Necip Uysal ile Semih Kılıçsoy taraftarlarla fotoğraf çektirip imza dağıttı. Beşiktaş kafilesi konaklayacakları otele meşale ve tezahüratla hareket etti.

Beşiktaş, Kayseri\'ye geldi
Kaynak: DHA

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