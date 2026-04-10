Beşiktaş'ta Antalyaspor Maçına 5 Değişiklikle Çıkıldı, Lucescu Anıldı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Fenerbahçe derbisinin 11'inden 5 değişiklik yaparak Antalyaspor maçına çıktı. Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Yalçın; savunmada Agbadou ve Uduokhai'nin yerine Djalo ve Emirhan Topçu'ya şans verirken, orta sahada da Cerny ile Asllani kulübeye geçti. Cengiz Ünder ile Jota Silva ise 11'de yer buldu. Sarı kart cezalısı olan Ndidi'nin yokluğunda da Kartal Kayra Yılmaz formayı sırtına geçirdi.

El Bilal Toure 6 hafta sonra kadroda yer alırken, Emirhan Topçu da uzun süreli sakatlığının ardından Antalyaspor karşılaşmasıyla formasına kavuştu. Emmanuel Agbadou ile Vaclav Cerny ise ilk kez bir karşılaşmaya yedek soyundular. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski teknik direktör Mircea Lucescu da maçta unutulmadı; futbolcular ısınmak için sahaya pankartla çıkarken, üstlerine Lucescu'nun fotoğrafının bulunduğu tişörtler giydi.

Beşiktaş taraftarı, son haftalarda yaşanan hakem hatalarını kırmızı kart göstererek protesto etti. Ayrıca, sosyal sorumluluk projesi kapsamında down sendromlu çocuklar ve şehit aileleri ile çocukları Tüpraş Stadyumu'nda misafir edildi, şehit çocukları seremoniye futbolcularla birlikte çıktı.