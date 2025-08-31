Beşiktaş'ta Bebek Cesedi Bulundu - Son Dakika
Beşiktaş'ta Bebek Cesedi Bulundu

31.08.2025 12:44
Çöp konteynerinde vücudunda yanık ve kesikler olan yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Polis araştırıyor.

Beşiktaş'ta temizlik personeli tarafından çöpte vücudunda yanık ve kesikler olan bebek cesedi bulundu.

BELEDİYE PERSONELİ FARK ETTİ

Ortaköy Çevirmeci Caddesi'nde sabah saatlerinde temizlik yapan Beşiktaş Belediyesi personeli, çöp konteynerinin kenarına bırakılmış bebek cesedi gördü.

İstanbul'da çöpte yanmış bebek cesedi bulundu

VÜCUDUNDA YANIK VE KESİKLER VAR

Temizlik personelinin bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunda yanıklar ve kesikler olduğu görülen bebeğin yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği anlaşılırken, cinsiyeti belirlenemedi. Polisin olaya ilişkin araştırması sürüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İstanbul, Beşiktaş, 3-sayfa, Güncel, Polis, Bebek, Son Dakika

