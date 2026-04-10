Beşiktaş, Antalyaspor'a karşı 5 değişiklikle sahaya çıktı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda 1-0 kaybedilen Fenerbahçe derbisinin ardından, Antalyaspor karşılaşmasında 1'i zorunlu olmak üzere 5 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam; Agbadou, Uduokhai, Ndidi, Asllani ve Cerny'nin yerlerine Djalo, Emirhan Topçu, Kartal Kayra Yılmaz, Cengiz Ünder ve Jota Silva'yı oynattı. Kalede Ersin Destanoğlu, savunmada Murillo, Djalo, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz, orta alanda Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü ve Olaitan, hücumda ise Cengiz Ünder, Jota Silva ve Hyeongyu Oh görev aldı.

Kartal Kayra Yılmaz, son olarak Kocaelispor ile oynanan Türkiye Kupası maçında ilk 11'de yer alırken, ardından oynanan 9 lig ve 1 kupa maçında 11'de bulunmamıştı. Emirhan Topçu ise son olarak Göztepe maçında 11'de görev almış, ardından oynanan 4 lig ve 1 kupa maçında kadroda yer almamıştı. Fildişi Sahilli stoper Emmanuel Agbadou, ilk kez bir karşılaşmada yedek soyundu, Vaclav Cerny de lige ilk kez yedek kulübesinde başladı.

Beşiktaş'ta daha önce şampiyonluk yaşayan teknik direktör Mircea Lucescu, geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmişti. Maç öncesinde stadyum hoparlörlerinde vefatıyla ilgili üzüntü dile getirilirken, skorboardlarda anılarına yer verildi. Futbolcular, ısınma öncesinde 'Seni hiç unutmayacağız yüzyılın şampiyonu' pankartıyla sahaya çıktı ve 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Düzce Belediyesi ve Düzce Beşiktaşlılar Derneği'nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında down sendromlu çocuklar, Tüpraş Stadyumu'nda misafir edildi. Ayrıca, 2025'te Gürcistan'da düşen askeri uçakta şehit olan pilotların aileleri ve çocukları stadyumda ağırlandı, şehit çocukları futbolcularla seremoniye çıktı.