Beşiktaş, Antalyaspor'a karşı 5 değişiklikle sahaya çıktı
Beşiktaş, Antalyaspor'a karşı 5 değişiklikle sahaya çıktı

10.04.2026 22:41
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor maçında 5 değişiklik yaparken, Kartal Kayra Yılmaz ve Emirhan Topçu uzun süre sonra 11'de yer buldu. Maç öncesinde Mircea Lucescu anıldı ve şehit çocukları ağırlandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda 1-0 kaybedilen Fenerbahçe derbisinin ardından, Antalyaspor karşılaşmasında 1'i zorunlu olmak üzere 5 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam; Agbadou, Uduokhai, Ndidi, Asllani ve Cerny'nin yerlerine Djalo, Emirhan Topçu, Kartal Kayra Yılmaz, Cengiz Ünder ve Jota Silva'yı oynattı. Kalede Ersin Destanoğlu, savunmada Murillo, Djalo, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz, orta alanda Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü ve Olaitan, hücumda ise Cengiz Ünder, Jota Silva ve Hyeongyu Oh görev aldı.

Kartal Kayra Yılmaz, son olarak Kocaelispor ile oynanan Türkiye Kupası maçında ilk 11'de yer alırken, ardından oynanan 9 lig ve 1 kupa maçında 11'de bulunmamıştı. Emirhan Topçu ise son olarak Göztepe maçında 11'de görev almış, ardından oynanan 4 lig ve 1 kupa maçında kadroda yer almamıştı. Fildişi Sahilli stoper Emmanuel Agbadou, ilk kez bir karşılaşmada yedek soyundu, Vaclav Cerny de lige ilk kez yedek kulübesinde başladı.

Beşiktaş'ta daha önce şampiyonluk yaşayan teknik direktör Mircea Lucescu, geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmişti. Maç öncesinde stadyum hoparlörlerinde vefatıyla ilgili üzüntü dile getirilirken, skorboardlarda anılarına yer verildi. Futbolcular, ısınma öncesinde 'Seni hiç unutmayacağız yüzyılın şampiyonu' pankartıyla sahaya çıktı ve 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Düzce Belediyesi ve Düzce Beşiktaşlılar Derneği'nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında down sendromlu çocuklar, Tüpraş Stadyumu'nda misafir edildi. Ayrıca, 2025'te Gürcistan'da düşen askeri uçakta şehit olan pilotların aileleri ve çocukları stadyumda ağırlandı, şehit çocukları futbolcularla seremoniye çıktı.

Son Dakika Güncel Beşiktaş, Antalyaspor'a karşı 5 değişiklikle sahaya çıktı - Son Dakika

Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı... Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
Gana’da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti Gana'da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti
Şehirde bayram havası var Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
Nisan ayında kar bastırdı, Kastamonu’da yola çıkan mahsur kaldı Nisan ayında kar bastırdı, Kastamonu'da yola çıkan mahsur kaldı
Manisa’da don nöbeti Manisa'da don nöbeti

Dolmabahçe’deki gol düellosunda 3 puan Beşiktaş’ın
Dolmabahçe'deki gol düellosunda 3 puan Beşiktaş'ın
İspanya’dan Netanyahu’nun tehditlerine sert yanıt
İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
CHP’den ihraç edilen Hasbi Dede partisinden istifa etti
CHP'den ihraç edilen Hasbi Dede partisinden istifa etti
İran: Hürmüz’den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek
İran: Hürmüz'den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
SON DAKİKA: Beşiktaş, Antalyaspor'a karşı 5 değişiklikle sahaya çıktı - Son Dakika
