Beşiktaş'ta Dev Ekranda EuroBasket Final Heyecanı

15.09.2025 09:13
Beşiktaş Belediyesi, A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket finalini izlemek için Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'na dev ekran kurdu. Vatandaşlar maç boyunca tezahüratlarla takıma destek verdi. Türkiye, Almanya'ya karşı oynadığı finalde 88-83 mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediyesi, A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket final maçı için Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'na dev ekran kurdu. Vatandaşlar, tezahüratlarla 12 Dev Adam'a maç boyunca destek verdi.

Beşiktaş Belediyesi, A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket finalini izlemek isteyen vatandaşlar için Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'na dev ekran kurdu. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmaya ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Beşiktaş Belediyesi, komşularına Türk bayrağı dağıtarak, coşkularına ortak oldu.

A Milli Basketbol Takımı, ilk yarıyı önde tamamlamasına rağmen Almanya'ya 88-83 mağlup olarak, EuroBasket'te ikinci sırayı elde etti ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Dev ekranda maçı birlikte izlemekten büyük mutluluk duyduklarını söyleyen vatandaşlar, aynı heyecanı hep birlikte paylaşmanın çok özel olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA

