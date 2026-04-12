Beşiktaş'ta Filistin İçin İdam Yasasına Protesto
Beşiktaş'ta Filistin İçin İdam Yasasına Protesto

Beşiktaş\'ta Filistin İçin İdam Yasasına Protesto
12.04.2026 18:30
Öğrenciler, Beşiktaş'ta İsrail'in idam yasasını ve Gazze'deki soykırımı protesto etti.

Beşiktaş'ta bir araya gelen üniversite öğrencileri, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" ile Gazze'deki soykırımı protesto etti.

Genç Değer Hareketinin (GDH) çağrısıyla Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi (İÜ) öğrencileri ile çok sayıda kişi, Beşiktaş Meydanı'nda bir araya geldi.

Öğrenciler tarafından meydanda kurulan temsili darağaçlarına urganla "adalet", "hukuk", "savaş suçu", "insan hakları" ve "merhamet" yazılı pankartlar asıldı.

İsrail'in Filistinli esirlere yönelik idam cezasını öngören yasasını kınayan gruptakiler, "idam yasası, insanlığın infazı" yazılı pankartı açtı.

Grup adına basın açıklaması yapan Muhammet Yolcu, bu coğrafyaya geldiğinden beri vahşet ve zulümden başka bir amacı olmayan İsrail'in, Filistin'e onlarca yıldır zulmettiğini söyledi.

Yolcu, İsrail'in Ekim 2023'ten beri çocuk, kadın ayırt etmeden sivilleri öldürdüğünü, mülteci kamplarını hedef aldığını ve hastaneleri bombaladığını anlattı.

İsrail'in insanlığı yok eden bir virüs gibi zulümde sınır tanımadığını dile getiren Yolcu, "Lübnan'da sivil yerleşim yerlerine yağdırılan bombalar, Suriye'de bitmek bilmeyen istikrarsızlaştırma çabaları, İran'da 168 kız çocuğunun okuduğu okula yapılan zalim saldırı ve diğer saldırılar, sistematik bir soykırımın ve yayılmacı bir vahşetin dışavurumudur." dedi.

Yolcu, bugün burada en temel insani sorumluluğu yerine getirmek, zulme karşı tepkilerini haykırmak ve zalime karşı mazlumun yanında olduklarını ifade etmek üzere toplandıklarını belirtti.

Apartheid İsrail'in, Filistinli esirlere yönelik aldığı idam kararını kınadıklarını kaydeden Yolcu, şunları söyledi:

"Bu yasa İsrail için yeni bir gündem olmayıp 2015'ten bu yana aşırı sağcı grupların mecliste kabul ettirmek istediği bir yasadır. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın büyük bir zafer olarak nitelediği ve İsrail hapishanelerinde yıllardır haksız yere tutulan binlerce sivil, kadın ve çocuğun katline sebep olabilecek bir yasadır. 90 gün içerisinde uygulamaya konulacak bu yasayla yüzlerce kadın dul, yüzlerce çocuk yetim ve öksüz kalacak. Bu söylediklerim sözlerden ibaret iddialar değil, karşımızda duran acı gerçeklerdir."

Yolcu, bir halkın hayat hakkının pazarlık konusu yapılamayacağını, hiçbir devletin hukuku kullanarak hukuksuzluğu meşrulaştıramayacağını dile getirerek, "Dünyaya haykırıyoruz. Filistin'deki hak ihlallerini normalleştirmeyin. Ayrımcı ölüm cezası düzenlemelerine sessiz kalmayın. Tutukluların yaşam hakkını savunun. Uluslararası hukuku, güçlüler için değil herkes için uygulayın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta Filistin İçin İdam Yasasına Protesto - Son Dakika

ABD-İran müzakere süreci böyle işleyecek: İki taraf da masaya oturmadan önce... ABD-İran müzakere süreci böyle işleyecek: İki taraf da masaya oturmadan önce...
Yer altı kaynağı patladı, dünya harikası 13 yıl sonra su ile doldu Yer altı kaynağı patladı, dünya harikası 13 yıl sonra su ile doldu
Yok artık daha neler Immobile 13 dakikada rakibin içinden geçti Yok artık daha neler Immobile! 13 dakikada rakibin içinden geçti
İran’dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün
Doğu Demirkol’dan çocukluk itirafı: Ne sattığımı anlatırken bile utanıyordum Doğu Demirkol’dan çocukluk itirafı: Ne sattığımı anlatırken bile utanıyordum

19:03
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:37
İran’dan Hürmüz Boğazı Uyarısı
İran'dan Hürmüz Boğazı Uyarısı
18:36
Trump bu kez Çin’i tehdit etti: Yüzde 50 gümrük vergisi uygularız
Trump bu kez Çin'i tehdit etti: Yüzde 50 gümrük vergisi uygularız
18:34
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi
17:16
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti Orduya ’hazır ol’ talimatı
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya 'hazır ol' talimatı
16:03
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Filistin İçin İdam Yasasına Protesto - Son Dakika
