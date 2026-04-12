Beşiktaş\'ta Filistin İçin İdam Yasasına Protesto

Beşiktaş'ta bir araya gelen üniversite öğrencileri, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" ile Gazze'deki soykırımı protesto etti.

Genç Değer Hareketinin (GDH) çağrısıyla Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi (İÜ) öğrencileri ile çok sayıda kişi, Beşiktaş Meydanı'nda bir araya geldi.

Öğrenciler tarafından meydanda kurulan temsili darağaçlarına urganla "adalet", "hukuk", "savaş suçu", "insan hakları" ve "merhamet" yazılı pankartlar asıldı.

İsrail'in Filistinli esirlere yönelik idam cezasını öngören yasasını kınayan gruptakiler, "idam yasası, insanlığın infazı" yazılı pankartı açtı.

Grup adına basın açıklaması yapan Muhammet Yolcu, bu coğrafyaya geldiğinden beri vahşet ve zulümden başka bir amacı olmayan İsrail'in, Filistin'e onlarca yıldır zulmettiğini söyledi.

Yolcu, İsrail'in Ekim 2023'ten beri çocuk, kadın ayırt etmeden sivilleri öldürdüğünü, mülteci kamplarını hedef aldığını ve hastaneleri bombaladığını anlattı.

İsrail'in insanlığı yok eden bir virüs gibi zulümde sınır tanımadığını dile getiren Yolcu, "Lübnan'da sivil yerleşim yerlerine yağdırılan bombalar, Suriye'de bitmek bilmeyen istikrarsızlaştırma çabaları, İran'da 168 kız çocuğunun okuduğu okula yapılan zalim saldırı ve diğer saldırılar, sistematik bir soykırımın ve yayılmacı bir vahşetin dışavurumudur." dedi.

Yolcu, bugün burada en temel insani sorumluluğu yerine getirmek, zulme karşı tepkilerini haykırmak ve zalime karşı mazlumun yanında olduklarını ifade etmek üzere toplandıklarını belirtti.

Apartheid İsrail'in, Filistinli esirlere yönelik aldığı idam kararını kınadıklarını kaydeden Yolcu, şunları söyledi:

"Bu yasa İsrail için yeni bir gündem olmayıp 2015'ten bu yana aşırı sağcı grupların mecliste kabul ettirmek istediği bir yasadır. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın büyük bir zafer olarak nitelediği ve İsrail hapishanelerinde yıllardır haksız yere tutulan binlerce sivil, kadın ve çocuğun katline sebep olabilecek bir yasadır. 90 gün içerisinde uygulamaya konulacak bu yasayla yüzlerce kadın dul, yüzlerce çocuk yetim ve öksüz kalacak. Bu söylediklerim sözlerden ibaret iddialar değil, karşımızda duran acı gerçeklerdir."

Yolcu, bir halkın hayat hakkının pazarlık konusu yapılamayacağını, hiçbir devletin hukuku kullanarak hukuksuzluğu meşrulaştıramayacağını dile getirerek, "Dünyaya haykırıyoruz. Filistin'deki hak ihlallerini normalleştirmeyin. Ayrımcı ölüm cezası düzenlemelerine sessiz kalmayın. Tutukluların yaşam hakkını savunun. Uluslararası hukuku, güçlüler için değil herkes için uygulayın." ifadelerini kullandı.