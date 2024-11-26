Beşiktaş'ta Kayıp Kardeşleri Bulma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Kayıp Kardeşleri Bulma Çalışmaları Devam Ediyor

Beşiktaş\'ta Kayıp Kardeşleri Bulma Çalışmaları Devam Ediyor

Ayşe ve Velat Can'ı arama çalışmaları Beşiktaş'ta üçüncü günde de sürüyor. Aile, hızla sonuç bekliyor.

26.11.2024 14:23
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Beşiktaş'ta denize düşen Ayşe Can ile kardeşi Velat Can'ı arama çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor.

Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi'nde denizde kaybolan 2 kardeşi bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, sabah saatlerinde yeniden çalışmalarına başladı.

Çalışmalarının üçüncü gününde dalgıç ekipleri, 2 kardeşi bulmak için denizde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Denizde kaybolan kardeşlerin ailesi de olay yerine gelerek çalışmaları takip edip yetkililerden bilgi aldı.

Amca Hacı Can, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeğenlerinin tatil için Türkiye'de bulunduğunu, gezmek için iki günlüğüne İstanbul'a geldiklerinde bu olayın yaşandığını anlattı.

Yeğenlerinin telefonlarına iki gün boyunca ulaşamayınca durumu haber kanallarından öğrendiklerini belirten Can, "Yurt dışından Türkiye'ye geldik. Kamera görüntülerini görünce onların olduğunu anladık. Ailece perişan olduk. Bir an önce bulunmalarını istiyoruz." dedi.

Can, yetkililerin çalıştığını ama daha duyarlı olunması gerektiğini belirterek, "En azından artık ölülerimizi almak istiyoruz. Çalışmaların biraz daha hızlanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Olay

Beşiktaş Bebek sahilinde 23 Kasım Cumartesi günü yürüyüş yaparken düşen Ayşe Can'ı (29) kurtarmak için denize atlayan kardeşi Velat Can (23) suda kaybolmuş, kendilerinden haber alamayan ebeveynlerinin durumu polise bildirmesiyle iki kişinin kimlikleri belirlenmişti.

14 Kasım'da tatil amacıyla Diyarbakır'a gelen ikilinin 25 Kasım'da ailesiyle İspanya'ya döneceği için İstanbul'a geldikleri ve Sarıyer'deki otelde kaldıkları tespit edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta Kayıp Kardeşleri Bulma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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