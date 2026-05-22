Beşiktaş'ta Silahlı Tartışma
Beşiktaş'ta Silahlı Tartışma

22.05.2026 09:51
Eğlence mekanında tartışma sonrası işletmeci Ali Ünal, müşteri Sezgin K. tarafından vuruldu.

BEŞİKTAŞ'ta eğlence mekanında çıkan tartışmada işletme sahibi Ali (Binali) Ünal (56), müşteri olarak gelen Sezgin K. (40) tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan işletmeci Ulus'taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte Sancaktepe'de yakalandı.

Olay, dün saat 03.45 sıralarında Ortaköy Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işletme sahibi Ali Ünal ile eğlenmek amacıyla mekana gelen Sezgin K. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Ali Ünal, Sezgin K.'ya yanında bulunan kişilerle ilgili uyarıda bulundu. Bunun üzerine başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Sezgin K., belinden çıkardığı tabancayla 4-5 el ateş etti. Açılan ateş sonucu Ali Ünal bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işletmeci, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ulus'taki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ali Ünal'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda Sezgin K., aynı gün saat 14.30 sıralarında Sancaktepe'de yakalandı. Şüphelinin üzerinde olayda kullandığı Taurus marka ruhsatsız tabanca ile şarjöre basılı 9 fişek ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Sezgin K. hakkında 'Kasten yaralama' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından işlem başlatıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

