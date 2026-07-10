Aziz İhsan Aktaş Davasında 7 Tutuklu Sanığın Tutukluluk Hallerinin Devamına Karar Verildi

(İSTANBUL) İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, karardan önce yaptığı son tutukluluk incelemesinde Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddiasıyla açılan davada tutuklu yargılanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger ile avukat Celal Tekin'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Mahkeme, CMK'nın 108. maddesi kapsamında yaptığı aylık tutukluluk incelemesinde; suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller, öngörülen ceza miktarı ve kaçma şüphesi bulunduğu gerekçeleriyle tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçülü olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Dosyanın karara çıkamasından önceki son tutukluluk incelemesinde, dosyada yer alan tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan sanık beyanları, tape kayıtları, bilirkişi raporu, MASAK raporu, HTS kayıtları ve diğer deliller dikkate alınarak, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı belirtildi.

Mahkeme, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger ile avukat Celal Tekin'in tutukluluk hallerinin devamına oy birliği ile karar verdi.

Davada karar duruşmasına pazartesi günü devam edilecek.