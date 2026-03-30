Banka soygunu sanıldı gerçek başka çıktı! Meğer saplantılı aşıkmış - Son Dakika
Banka soygunu sanıldı gerçek başka çıktı! Meğer saplantılı aşıkmış

30.03.2026 14:44
İstanbul Beşiktaş’ta Muhammet S., işten çıkarıldığı banka şubesine gelerek boğazına bıçak dayadığı banka müdürü Özlem G.E.'yi rehin aldı. Daha sonra güvenlik görevlisinin silahıyla havaya 1 el ateş açtığı öğrenilen saldırganı özel harekat polisleri etkisiz hale getirdi. Saldırganın, burada çalışan Cansu D.’ye (25) aşık olduğu, kadını takıntı haline getirdiği için işten çıkarıldığı belirtildi.

Beşiktaş’ta işten çıkarıldığı banka şubesine gelen saldırgan, müdürü bıçakla rehin alıp güvenliğin silahını aldı; yaklaşık 1 saat süren operasyonla etkisiz hale getirildi.

BANKA MÜDÜRÜNÜN BOĞAZINA BIÇAK DAYADI

Olay, saat 10.30 sıralarında Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muhammet S., caddedeki banka şubesine geldi. İçeriye giren şüpheli banka müdürü Özlem G.E.’nin boğazına elindeki bıçağı dayadı. Şüpheli ardından görevlinin güvenlik görevlisi Ferhat D.’ye silahını bırakmasını söyledi. Silahı alan şüpheli dışarıya çıkarak silahla havaya 1 el ateş açtı.

Banka soygunu sanıldı gerçek başka çıktı! Meğer saplantılı aşıkmış

SOYGUN İHBARI YAPILDI GERÇEK BAŞKA ÇIKTI

Çevredekilerin soygun ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganı ikna etmeye çalıştı. Uyarılara karşılık vermeyen saldırgan, bankanın yanındaki bahçeye giderek elindeki silahla direnmeye başladı.

Banka soygunu sanıldı gerçek başka çıktı! Meğer saplantılı aşıkmış

KÖPEKLE MÜDAHALE EDİLDİ

Bunun üzerine olay yerine Özel Harekat polisleri sevk edildi. Saldırganın teslim olmaması üzerine bahçeye operasyon düzenlendi. Yaklaşık 1 saat süren operasyonda saldırgana, eğitimli özel harekat köpeğiyle müdahale edildi. Dizinden hafif yaralandığı öğrenilen saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanarak ambulansla teslim edildi. Saldırgan ardından hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin olayda kullandığı tespit edilen silah ve bıçak ise polis tarafından ele geçirildi.

Banka soygunu sanıldı gerçek başka çıktı! Meğer saplantılı aşıkmış

İŞTEN ÇIKARILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Saldırganın, daha önce 2 gün aynı şubede çalıştığı Cansu D.’ye (25) aşık olduğu ve bu durumu takıntı haline getirdiği için işten çıkarıldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Banka soygunu sanıldı gerçek başka çıktı! Meğer saplantılı aşıkmış
Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Banka soygunu sanıldı gerçek başka çıktı! Meğer saplantılı aşıkmış - Son Dakika

Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor
İran hem tarih hem de adres verdi Vurmamak için tek bir şartları var İran hem tarih hem de adres verdi! Vurmamak için tek bir şartları var
Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi
Yolcu uçağındaki turist İran’ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi Yolcu uçağındaki turist İran'ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi
Zamanında Fenerbahçe’de oynuyordu Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor Zamanında Fenerbahçe'de oynuyordu! Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor
İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı
Okan Buruk sezon sonunda imzayı atıyor Okan Buruk sezon sonunda imzayı atıyor
Galatasaray’ın transferdeki büyük aşkı Galatasaray'ın transferdeki büyük aşkı
Türkiye Kupası Kürek Yarışları’nda birinci Fenerbahçe Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda birinci Fenerbahçe
Görevinden istifa eden Yönter’den ’kara kaplı defterli’ Bahçeli paylaşımı Görevinden istifa eden Yönter'den 'kara kaplı defterli' Bahçeli paylaşımı

15:46
Hasbi Dede’yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
15:27
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
15:21
Vedat Muriqi’den Türkiye maçı öncesi bomba sözler
Vedat Muriqi'den Türkiye maçı öncesi bomba sözler
14:51
Altın renkli 25 kuruşları satışa çıkardı İstediği para inanılmaz
Altın renkli 25 kuruşları satışa çıkardı! İstediği para inanılmaz
14:38
Trump’tan İran’a yeni tehdit Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner
Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner
14:20
Kuralı değiştirdiler Hindistan’dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle
Kuralı değiştirdiler! Hindistan'dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle
14:03
Montella’dan büyük ters köşe Bu kadarını kimse beklemiyordu
Montella'dan büyük ters köşe! Bu kadarını kimse beklemiyordu
13:51
Savaşta bir ilk İran’dan müttefikleri Rusya ve Çin’e tarihi rest
Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest
13:18
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon Mal varlıklarına el konuldu
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon! Mal varlıklarına el konuldu
13:14
APP plaka süresi uzatıldı mı İçişleri Bakanlığı noktayı koydu
APP plaka süresi uzatıldı mı? İçişleri Bakanlığı noktayı koydu
12:41
İspanya gözünü kararttı Savaştaki Trump’a bir şok daha
İspanya gözünü kararttı! Savaştaki Trump'a bir şok daha
SON DAKİKA: Banka soygunu sanıldı gerçek başka çıktı! Meğer saplantılı aşıkmış - Son Dakika
