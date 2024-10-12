Tunceli'nin Pülümür ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.
İlçenin Bardakçı köyü mevkisinde 24 ABE 289 plakalı beton mikseri, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü araçta sıkışarak yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.??????????????
Son Dakika › Güncel › Beton Mikserinin Devrilmesi: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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