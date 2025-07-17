Bettany Hughes: Türkiye'nin Tarih Hazineleri - Son Dakika
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Bettany Hughes: Türkiye'nin Tarih Hazineleri

17.07.2025 11:12
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Ünlü tarihçi Bettany Hughes, Türkiye'nin kültürel zenginliğini ve antik yerleşimleri övdü.

Ünlü İngiliz tarihçi ve belgeselci Bettany Hughes, Türkiye'nin kendisini profesyonel tarihçi olmaya ittiğini, favori antik yerleşimlerinin ise Aydın'daki Afrodisias, Burdur'daki Sagalassos ve Şanlıurfa'daki Göbeklitepe olduğunu söyledi.

"Antik Dünyanın Dehası" belgeseliyle bugünün kültür, felsefe ve bilim dünyasının temelini atanları, "Antik Dünyalar" belgeseliyle de tarihin unutulmaz hikayelerini ekranlara taşıyan Hughes, son olarak Türkiye'nin kültür hazinesini "Bettany Hughes ile Hazineler: Türkiye'nin Antik Kökenleri" belgeseliyle inceledi.

Türkiye'nin kültür hazinesine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Hughes, profesyonel tarihçi olmaya Türkiye'de karar vermesini şöyle anlattı:

"Türkiye'ye ilk kez 18 yaşında gittim ve dünyanın hikayesini anladığımı düşündüğümü hatırlıyorum. Yaşadığımız bu güzel gezegenin derin ve büyük tarihini anlamıştım çünkü orada çok şeyin yaşandığını hissetmiştim. Efes'te bir armut bahçesinde yürüyordum ve çevremde sadece yüzlerce yıllık değil, binlerce yıllık mimari kalıntılar vardı. Çok ilham vericiydi. Profesyonel tarihçi olmaya karar verme sebeplerimden biri de budur."

O günün üzerinden 40 yıl geçtiğini ve 40 yıldır Türkiye'ye gittiğini ifade eden Hughes, "Türkiye'de diğer ülkelerin hepsinden daha fazla arkeolojik alan bulunuyor. Oraya seyahat ettiğinizde ne kadar farklı insanların geldiğini anlıyorsunuz. Bir tarihçi olarak bunun bizim için önemli bir ders olduğunu düşünüyorum." dedi.

"Türkiye'de daha önce hiç duymadıkları yerlere gitmeyi tavsiye ediyorum"

Türkiye'nin sadece sahillerden ibaret olmadığına dikkati çeken Hughes, "İçlere doğru girmeli ve doğuya doğru seyahat etmelisiniz. Mardin ve Midyat'tan yeni geldim. Göbeklitepe'deydim. 11 bin yıldan daha eski, harika bir yer. İnsanlara Türkiye'yi keşfetmeyi, daha önce hiç duymadıkları yerlere gitmeyi tavsiye ediyorum çünkü orada onları karşılayacak bir misafirperverlik ve onları besleyecek olağanüstü bir tarih var." ifadelerini kullandı.

Hughes, kendi favori antik yerleşimlerini de sayarken "Bunu söylemek çok zor çünkü hepsini seviyorum. Afrodisias (Aydın) çok güzel. Sagalassos (Burdur) inanılmaz. Dağların tepesinde, dünyada en yüksekte bulunan antik Greko-Romen kentlerden biri. Ancak kalbim insanlığın en eski yerleşimleri ve binalarının bulunduğu Göbeklitepe (Şanlıurfa) ve etrafındaki yerlerde. Çünkü orası medeniyet hikayesinin başladığı yer." diye konuştu.

Türk yemeklerine olan hayranlığını da dile getiren Hughes, vejetaryen olmasına rağmen Türk mutfağının onun için de harika bir mutfak olduğunu vurguladı.

Hughes, "Sabah kalktığımda kahvaltıda taze otlar yemeyi seviyorum. Türk peynirinin çok büyük bir hayranıyım. Kahvaltıda, öğle yemeğinde ve akşam yemeğinde yiyebilirim. Közlenmiş patlıcanı ve gül suyuyla yapılmış tatlıları çok seviyorum. (Türkiye) Mutfak anlamında benim mutlu olduğum bir yer." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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