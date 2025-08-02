BEUN Hastanesi\'ne Rektör Ziyareti

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, BEUN Hastanesi'ni ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, hastanede devam eden fiziki iyileştirme ve altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Özölçer, hastane yetkililerinden yürütülen projelerle ilgili detaylı bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özölçer, BEUN Hastanesi'nin yalnızca kent ve çevresi için değil, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen hastalar için de "umut kapısı" haline geldiğini belirtti.

Üniversite hastanesinin hasta memnuniyetini esas alan sağlık hizmeti anlayışı, yetkin akademik birikimi, ileri teknolojiye dayalı tedavi yöntemleri ve sürekli yenilenen altyapısıyla bölgenin sağlık üssü konumunda olduğuna dikkati çeken Özölçer, şunları kaydetti:

"Her geçen gün gelişen, büyüyen ve dönüşen bu önemli sağlık kuruluşumuzun daha da güçlenmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hastanemiz ve üniversitemizin gelişiminde bizlere her daim destek olan başta Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Sağlık Bakanlığı ailesi olmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar ile tüm YÖK ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün sağlık çalışanlarımıza, idari ve akademik personelimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

AK Parti Zonguldak Milletvekili Avcı, Kozlu'da ziyaretler gerçekleştirdi

AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, AK Parti Kozlu İlçe Başkanı Ali Duyar ile pazar yeri ve çarşıda ziyaretler gerçekleştirdi.

Vatandaşlarla bir araya gelen Avcı, talepleri dinledi.

Avcı, vatandaşlara gönülden muhabbetleri ve ilgileri için teşekkür etti.