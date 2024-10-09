Beyaz Öncü Kelebeği için Siirt'e Gelen Gözlemciler - Son Dakika
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Beyaz Öncü Kelebeği için Siirt'e Gelen Gözlemciler

Beyaz Öncü Kelebeği için Siirt\'e Gelen Gözlemciler

İzmir'den gelen kelebek gözlemcileri, Siirt'te beyaz öncü kelebeğini görüntülemek için geldi.

09.10.2024 11:50
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Türkiye'de 2016'da Siirt'te Botan Vadisi'nde görülerek kayıt altına alınan beyaz öncü kelebeğini görüntülemek için İzmir'den kente 3 kelebek gözlemcisi geldi.

Afrika göçmeni beyaz öncü (belenois aurota) kelebeği, 2016'da görüldüğü ve kayıt altına alındığı Siirt'te, bu yıl da gözlemleniyor. Türkiye'de uçtuğu bilinen, 2016'da kelebek gözlemcisi Nihat Kaymaz tarafından Botan Vadisi'nde kayıt altına alınan ve 7 yıl aradan sonra geçen yıl tekrar görülen beyaz öncü, bu yıl da görüntülendi.

Kapari bitkisi üzerinde görülen beyaz öncü kelebeğini görüntülemek için 1590 kilometre yol kateden Melih İnanlı, Mustafa Kuş ve İbrahim Kavuş, Siirt'e geldi.

İzmir'den gelen ve 2004'ten beri kelebekleri fotoğraflayan Melih İnanlı, AA muhabirine, kelebeğin görüldüğünü öğrenir öğrenmez arkadaşlarıyla uçak biletini kesip aktarmalı olarak kente geldiğini söyledi.

Beyaz öncü için daha önce de 3 kere kente geldiğini fakat göremediğini dile getiren İnanlı, "Türkiye'deki yaklaşık 415 türden 300'ünü çektim. Önceki ziyaretlerimde beyaz öncü kelebeğini çekememiştim. Sırf onun için bu sefer geldim. Mümkün olduğunda arkadaşlarımla birlikte hem araziye çıkıp keyifli vakit geçiriyoruz hem doğanın korunması için çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Doğada olmanın ve onun farkındalığını insanlara gösterebilmenin ayrı bir mutluluk olduğunu anlatan İnanlı, kelebek fotoğraflayarak doğanın güzelliğine dikkati çekmeye çalıştıklarını anlattı.

İnanlı, "Bu kelebek 7 yıl aradan sonra geçen sene tekrar görüntülenmişti fakat ben buraya gelemediğim için çok üzülmüştüm. Bu sene görünce mutlu oldum. Görür görmez hemen bir kare çektim, sonra diğer arkadaşlarımla kelebeği farklı açılardan fotoğraflamaya devam ettik." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'deki en güzel kelebeklerinden biri"

İzmir'den gelen Mustafa Kuş da kuş fotoğrafçısı olduğunu ve dünyanın farklı ülkelerindeki kuşları fotoğrafladığını dile getirerek, yaklaşık 10 yıldır kelebekleri de kayıt altına alındığını bildirdi.

İzmir'de kelebek gözlemcileriyle Türkiye'nin farklı yerlerindeki kelebekleri fotoğrafladıklarını ifade eden Kuş, şöyle konuştu:

"Beyaz öncü kelebeğini yerinde görmek için Siirt'e geldik. İlk defa buraya geliyorum, çok güzel bir yer. Kelebekleri görünce muhteşem bir sevinç, güzel bir duygu yaşadık. Beyaz öncü, Siirt'e has, özel, çok güzel bir kelebek. Türkiye'deki en güzel kelebeklerinden biri. Bu kelebeği yerinde görmek ve fotoğraflamak gerçekten büyük bir mutluluk."

"Kelebeği bu yıl da bulduğumda dünyalar benim oldu"

Kelebek gözlemcisi Nihat Kaymaz ise beyaz öncü kelebeğini ilk olarak 2016'da Siirt'te keşfettiğini ve kayıt altına aldığını anlattı.

Aradan geçen 7 yılda bu kelebeği bölgede göremediklerini fakat geçen yıl tekrar görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Kaymaz, beyaz öncünün Afrika göçmeni bir kelebek olduğunu, Suriye ve Irak üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığını kaydetti.

Kelebek gözlemcilerinin de kayıt altına alındıktan sonra beyaz öncüyü fotoğraflamak için kente geldiğini dile getiren Kaymaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Beyaz öncü kelebeği 2016'da çok az görülmüştü. 2023 yılında popülasyonu çok fazla olan bu kelebeği 2024'te de çok şükür tekrar gördük. Maalesef bu yıl popülasyonu daha az. Hava şartları elverişli olursa, soğuklar başlamazsa kapari bitkisini takip ederek Batman ve Diyarbakır'a kadar ulaşabilir. Kapari bitkisiyle besleniyorlar, yumurtalarını da bu bitkiye bırakıyorlar. Kapari bittiği zaman onlar da görülmez."

Kelebeğin yerleşik olması için birkaç yıl üst üste vadide görmeleri gerektiğini belirten Kaymaz, ilerleyen süreçte de bu kelebeği gözlemleyeceğini belirtti.

Kaymaz, "Kelebek tutkunları her gün arayıp bu kelebeğin görülüp görülmediğini soruyordu. Kelebeği bu yıl da bulduğumda dünyalar benim oldu. Çok sevindim. Kelebeğin tekrar görüldüğünü haber alan kelebek gözlemcileri hemen uçakla Siirt'e geldi. Bu şekilde arşivlerinde bu kelebeği bulundurmak istiyorlar." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, İzmir, siirt, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyaz Öncü Kelebeği için Siirt'e Gelen Gözlemciler - Son Dakika

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