Beyaz Saray\'da iki güvenlik ihlali giriş çıkışları kısa süreliğine kapattı

Beyaz Saray'da iki güvenlik ihlali giriş çıkışları kısa süreliğine kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray, pazartesi günü iki güvenlik ihlali nedeniyle kısa süreliğine giriş çıkışlara kapatıldı. İhlallerden birinde otomobil kaldırıma çıkarak tabelaya çarptı, diğerinde bir kişi Lafayette Park'ta güvenlik barikatının üzerinden atladı.
WASHINGTON, 10 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin başkenti Washington D.C'deki Beyaz Saray, pazartesi günü iki ayrı güvenlik ihlali nedeniyle kısa süreliğine giriş ve çıkışlara kapatıldı.
Olaylardan birinde bir otomobil kaldırıma çıkarak tabelaya çarparken, diğerinde bir kişi Lafayette Park'ın kuzeybatısında güvenlik barikatının üzerinden atladı.
Kaynak: Xinhua
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