Beyaz Saray'dan İsrail'in UNIFIL Hedef Almasına Tepki

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nü (UNIFIL) hedef almasına ilişkin "Derin endişe duyuyoruz." açıklamasını yaptı.

AA muhabirinin sorusuna yazılı olarak cevap veren ve adının açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, İsrail'in Lübnan'daki BM Barış Gücüne yönelik saldırısını değerlendirdi.

Sözcü, "İsrail'in Lübnan'daki BM Barış Gücü tarafından kullanılan iki pozisyonu ve bir gözlem kulesini hedef aldıklarına ilişkin haberlerden dolayı derin endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.

İsrailli muhataplarına hemen ulaşarak olayla ilgili daha fazla bilgi istediklerini belirten ABD'li sözcü, "İsrail'in Mavi Hat yakınlarında Hizbullah altyapısını hedef alan saldırılar düzenlediğini anlıyoruz ancak bu operasyonların BM barış gücü unsurlarının emniyet ve güvenliğini tehdit etmemesi önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü konuyu geçiştirdi

Öte yandan aynı konuyla ilgili günlük basın brifinginde değerlendirmeler yapan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ise henüz olayın çok yeni olduğunu ve muhataplarından olaya ilişkin daha geniş bilgi istediklerini söyledi.

Jean-Pierre, İsrail'in UNIFIL'i hedef almasına ilişkin spesifik bir değerlendirme yapmayacağını ancak genel anlamda barış gücü unsurlarının güvende olmaları gerektiğini kaydetti.

Jean-Pierre, "Barış gücü askerlerinin güvende ve emniyette olmalarını isteriz ancak spesifik olarak bu olayla ilgili söyleyebilecek bir şeyim yok." dedi.

UNIFIL, İsrail ordusunun gözlem kulesini hedef alması sonucu 2 barış gücü askerinin hafif yaralandığını duyurmuştu.

Birçok ülke saldırıya tepki göstermiş, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, İsrail ordusunun İtalyan askerlerinin de görev yaptığı UNIFIL'i hedef alan saldırısının "savaş suçu olabileceğini", İsrail'den bir an önce resmi ve gerçek açıklamalar beklediklerini belirtmişti.