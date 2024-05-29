Beyaz Saray, Gazze\'ye yönelik saldırıların en kısa sürede sona ermesini umuyor

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi'nin, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının bu yılın sonuna kadar devam etmesini beklediği" şeklindeki açıklamasına katılmadıklarını ve Gazze'ye yönelik saldırıların "mümkün olan en kısa sürede" bitmesini umduklarını söyledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde, Gazze ve Refah'taki son duruma ilişkin güncel gelişmeleri değerlendirdi.

Kirby, ABD yönetimi olarak Gazze'deki tüm hareketliliği günlük olarak yakından takip ettiklerini ve İsrail ordusunun Refah'ın çevresinde artırdığı "askeri varlığını" sürekli izlediklerini söyledi.

Masada güncel bir ateşkes anlaşması önerisinin olduğunu ve bu önerinin İsrail tarafından da desteklendiğini kaydeden Kirby, taraflarla bu son öneriye ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Kirby, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Hanegbi'nin, "İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının bu yılın sonuna kadar devam etmesini beklediği" şeklindeki açıklamasını da değerlendirdi.

Gazze'deki "askeri operasyonu" ABD'nin değil İsrail'in yürüttüğünü ve dolayısıyla bundan sonrasına ilişkin de İsrailli yetkililerin kendi açıklamalarını yapacağını kaydeden Kirby, ABD yönetimi olarak Gazze'de bir an önce ateşkese varılmasını umduklarını belirtti.

Kirby, "Başkan (Joe) Biden, (Gazze'deki) çatışmaları bitirmenin bir yolunu bulmak ve çatışmaları mümkün olan en kısa zamanda bitirmek şeklindeki taahhüdüne bağlıdır." şeklinde konuştu.

Hamas'ın elindeki rehineleri serbest bırakmasını ve bir ateşkes anlaşmasına varılmasını arzu ettiklerini vurgulayan Kirby, bu geçici ateşkes anlaşmasının kalıcı bir anlaşmaya dönüşebileceğini ve böylece çatışmaların tamamen sona erebileceğini sözlerine ekledi.

Gazze'deki durumun önemli ölçüde Hamas'ın rehineleri serbest bırakmasına bağlı olduğunu iddia eden Kirby, "Başkan Biden, bu rehine anlaşmasını tamamlamak istiyor. Bizim görüşümüz, bu rehine anlaşmasının gerçekleşmesidir ve bu çatışmayı en kısa sürede sona erdirebilmek için bunun zamanı gelmiştir." dedi.

İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Hanegbi, katıldığı bir radyo programında, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının bu yılın sonuna kadar devam etmesini beklediğini söylemişti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 236 gündür aralıksız devam ederken, ordunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a yönelik saldırıları da sürüyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 171 Filistinli öldürüldü, 81 bin 420 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kirby, Refah'taki saldırıda ABD yapımı bombaların kullanıldığı iddiasını teyit etmedi

Öte yandan Kirby, Amerikan medyasında, İsrail ordusunun Refah'a düzenlediği son saldırılarda ABD yapımı bombaları kullanıldığına yönelik iddialara ilişkin de bir değerlendirme yaptı.

Kirby, ABD'nin İsrail'e çeşitli tür ve boyutta çok sayıda silah ve mühimmat verdiğini, ancak son Refah saldırısında kullanılan bombaların ABD yapımı olduğunu teyit edemeyeceğini söyledi.

Amerikan CNN kanalı ve New York Times gazetesi, İsrail'in Refah'taki sivillerin sığındığı çadır kampına düzenlediği saldırıda ABD yapımı bombaları kullandığını görseller eşliğinde delillendirmişti.