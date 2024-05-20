Beyaz Saray, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında ABD yaptırımlarının sorumlu olduğu suçlamalarını reddetti - Son Dakika
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Beyaz Saray, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında ABD yaptırımlarının sorumlu olduğu suçlamalarını reddetti

Beyaz Saray, İran Cumhurbaşkanı Reisi\'nin helikopter kazasında ABD yaptırımlarının sorumlu olduğu suçlamalarını reddetti

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinde ABD yaptırımlarının sorumlu olduğu yönündeki suçlamaların asılsız olduğunu belirtti. Kirby, İran'ın bölgedeki unsurlara verdiği desteğin ciddi zararlara neden olduğunu ve Reisi'nin ellerinin kanlı olduğunu savundu. Ayrıca, eski İran Dışişleri Bakanı Zarif'in açıklamalarının temelsiz olduğunu öne sürdü.

20.05.2024 23:13
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Beyaz Saray, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinde "ABD yaptırımlarının sorumlu olduğu" yönündeki suçlamaların asılsız olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde İran'la ilgili gündemi değerlendirdi.

Kirby, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin bir helikopter kazasında hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntü duyduklarını ve İran halkına taziye dileklerini ilettiklerini söyledi.

Bununla birlikte Kirby, İran'ın bölgedeki unsurlara verdiği desteğin ciddi zararlara neden olduğunu, 7 Ekim'deki Hamas saldırılarına İran'ın destek sağladığını ve dolayısıyla Reisi'nin ellerinin kanlı olduğunu savundu.

Kirby, Reisi'nin helikopterinin düşmesinin sorumlularından birinin, bu ülkenin sivil havacılık unsurlarına yaptırım uygulayan ABD olduğunu savunan eski İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in açıklamalarının ise "temelsiz" olduğunu öne sürdü.

Kirby, "(Bu olayda) ABD yaptırımlarının sorumlu olduğu iddiası tamamen asılsızdır. Kazanın sebebi henüz net değil, en azından bize net değil. Sivil havacılık dahil kendi ekipmanlarının güvenilirlik ve emniyetinden kendileri sorumludur. Dolayısıyla (iddialar) tamamıyla asılsız." dedi.

ABD'li danışman, İran'ın bu olayda da ABD'yi sorumlu tutmak için bir yol bulmaya çalıştığını ve bunun sürpriz olmadığını belirtti.

Eski İran Dışişleri Bakanı Zarif, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasında "asli sorumlularından birinin" ülkenin sivil havacılık sektörünü etkileyen tek taraflı yaptırımlar uygulayan ABD olduğunu savunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beyaz Saray, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında ABD yaptırımlarının sorumlu olduğu suçlamalarını reddetti - Son Dakika

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