Beyaz Saray, İran'dan gelen Hamas lideri suikast haberlerini teyit edemiyor - Son Dakika
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Beyaz Saray, İran'dan gelen Hamas lideri suikast haberlerini teyit edemiyor

Beyaz Saray, İran\'dan gelen Hamas lideri suikast haberlerini teyit edemiyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikasta ilişkin İran'dan gelen haberleri teyit edemeyeceklerini belirtti. Ayrıca bölgedeki gelişmelerin Gazze'deki ateşkes arayışına etkisi olup olmayacağını görmek için henüz çok erken olduğunu ifade etti.

31.07.2024 22:31
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NEW Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikasta ilişkin İran'dan gelen haberleri teyit edemeyeceklerini, ayrıca bölgedeki gelişmelerin Gazze'deki ateşkes arayışına etkisi olup olmayacağını görmek için çok erken olduğunu belirtti.

Günlük basın toplantısında soruları cevaplayan Kirby, Tahran'da İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikast hakkında ABD'nin değerlendirmesiyle ilgili sorulara, "Tahran'dan gelen raporları teyit edecek konumda değilim. Hamas'ın yayımladığı bildiriyi gördüm, teyit edemem veya doğrulayamam. Bağımsız bir teyidimiz yok." şeklinde cevap verdi.

Gazetecilere bu konuda yapabileceği açıklamaların "çok sınırlı" olacağı uyarısında bulunan Kirby, bölgedeki gelişmelerin Gazze'deki ateşkese etkisi hakkındaki soruları da "Bu bildirilen olayların ateşkes anlaşması için ne anlama gelebileceğini bilmek için henüz çok erken olduğunu düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.

Kirby, bir gazetecinin "Hamas lideri öldüyse İsrail kiminle müzakere edecek?" sorusuna cevaben de aynı şekilde, Tahran ve Hamas'tan gelen raporları teyit edemeyeceğini söylemekle yetindi ve "Hala bölgede ilgili muhataplar olduğuna, hala toplantılar ve görüşmeler yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bölgede müzakere için bir ekibimiz var." ifadesini kullandı.

Bölgedeki gelişmelerin an itibarıyla sürecin tamamen sekteye uğratıldığına dair herhangi bir belirti görmediklerini öne süren Kirby, ateşkes anlaşması ve bölgede tansiyonun yükselmesini önlemek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kirby, "Ateşkes müzakerelerinde biz hala boşlukların kapatılabilecek kadar dar olduğuna inanıyoruz." dedi ve bölgeden son 48 saat içinde gelen haberlerin müzakereleri "kesinlikle daha az karmaşık hale getirmediğini" de itiraf etti.

"Elimde herhangi bir ayrıntı yok"

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'nda seyir halindeki bir basın aracına düzenlediği saldırı sonucu Al Jazeera muhabiri ve kameramanının öldürülmesiyle ilgili bir soruya da Kirby, "Bu belli saldırıyı şu veya bu şekilde nitelendirebilmem için elimde herhangi bir ayrıntı yok." şeklinde cevap verdi.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'nda seyir halindeki bir araca düzenlediği saldırı sonucu Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi'nin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Al Jazeera, Gul ve Rifi'nin İran'da bugün suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İsrail saldırıları sonucu yıkılmış evinin görüntülerini almak için Şati Mülteci Kampı'nda bulunduklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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