Beyaz Saray, Gazze'de görevi başındayken tutuklanan doktorun ölümünü yıkıcı olarak nitelendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beyaz Saray, Gazze'de görevi başındayken tutuklanan doktorun ölümünü yıkıcı olarak nitelendirdi

Beyaz Saray, Gazze\'de görevi başındayken tutuklanan doktorun ölümünü yıkıcı olarak nitelendirdi

Beyaz Saray Sözcüsü, Gazze'de görevi başındayken tutuklanan ve İsrail hapishanesinde hayatını kaybeden Şifa Hastanesi Ortopedi Bölüm Başkanı Dr. Adnan Ahmed Atiyye el-Berş'in ölümünü 'yıkıcı' olarak nitelendirdi. İsrail'e endişelerini ilettiklerini belirten Sözcü, Gazze'deki insani yardım ihtiyacının acil olduğunu vurguladı ve tüm insani yardım çalışanlarının korunması gerektiğini söyledi.

03.05.2024 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaz Saray, Gazze'de görevi başındayken tutuklanan ve İsrail hapishanesinde hayatını kaybeden Şifa Hastanesi Ortopedi Bölüm Başkanı Dr. Adnan Ahmed Atiyye el-Berş'in ölümünü "yıkıcı" olarak nitelendirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde, Filistinli doktorun İsrail hapishanesinde hayatını kaybetmesini değerlendirdi.

Jean-Pierre, "Bu yıkıcı bir haber. Kalbimiz doktorun ailesi ve dostlarıyla beraber. Gazze'de bu durumda insanlara yardım ulaştıran biriyle ilgili böyle bir haberi duymak çok zor bir şey." dedi.

Gazze'deki insani yardım ihtiyacının çok acil boyutta olduğunu vurgulayan Jean-Pierre, Gazze veya başka bir kriz bölgesinde görev yapan tüm insani yardım ve sağlık çalışanlarının korunması gerektiğinin altını çizdi.

İsrail'e bu konudaki endişelerini ilettiklerini aktaran Jean-Pierre, Tel Aviv'in bu endişelerini göz önünde bulunduracağını ve konuyu takip edeceklerini söyledi.

Hamas, Gazze Şeridi'nde İsrail tarafından alıkonulan 2 Filistinlinin, tutuldukları hapishanede ölümlerine ilişkin yazılı açıklama yapmıştı.

Hayatını kaybedenlerden birinin Gazze'deki Şifa Hastanesi Ortopedi Bölüm Başkanı olan ve Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesinde görevi başındayken İsrail güçlerince alıkonulan doktor Adnan Ahmed Atiyye el-Berş olduğu belirtilen açıklamada, bu konuda İsrail'den hesap sorulması talep edilmişti.

Kaynak: AA

Beyaz Saray, İsrail, Sözcü, Saray, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyaz Saray, Gazze'de görevi başındayken tutuklanan doktorun ölümünü yıkıcı olarak nitelendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:09 PKK terör örgütünün sözde Avrupa sorumlusu Senanik Öner, ahırda ata tecavüz ederken yakalandı PKK terör örgütünün sözde Avrupa sorumlusu Senanik Öner, ahırda ata tecavüz ederken yakalandı
18:49 İsrail’le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan’dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz İsrail'le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan'dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz
18:37 Seçil Erzan davasında mağdur sayısı 26’ya yükseldi, istenen hapis cezası 275’e çıktı Seçil Erzan davasında mağdur sayısı 26'ya yükseldi, istenen hapis cezası 275'e çıktı
18:35 Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti
15:16 Meteoroloji’den 15 il için “sarı kod“ uyarısı Meteoroloji'den 15 il için "sarı kod" uyarısı
21:58 Beşiktaş, Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup etti Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti
20:54 Erden Timur: Ali Koç beni tehdit etti Erden Timur: Ali Koç beni tehdit etti
20:47 Adana’da ’organ ticareti’ şebekesi operasyonuna 9 tutuklama Adana'da 'organ ticareti' şebekesi operasyonuna 9 tutuklama
20:27 VAR’dan döndü İşte Beşiktaş’ın iptal edilen golü VAR'dan döndü! İşte Beşiktaş'ın iptal edilen golü
18:46 Alex de Souza Süper Lig’e dönüyor İşte yeni adresi Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni adresi
18:40 AK Partili Tuğrul Türkeş’ten “Osman Kavala“ çıkışı AK Partili Tuğrul Türkeş'ten "Osman Kavala" çıkışı
17:18 CHP lideri Özel: Erdoğan’la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer’den geldi CHP lideri Özel: Erdoğan'la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer'den geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 22:24:07. #1.11#
SON DAKİKA: Beyaz Saray, Gazze'de görevi başındayken tutuklanan doktorun ölümünü yıkıcı olarak nitelendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement