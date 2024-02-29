Beyaz Saray, İsrail'in Gazzelilere yönelik saldırısını soruşturmak istiyor

Beyaz Saray, yardım bekleyen Gazzelilere yönelik son İsrail saldırısına ilişkin, "Bu son olayın iyi bir şekilde soruşturulması gerektiğini düşünüyoruz. İsrail hükümetinden bilgi almak için bu sabah kendileriyle irtibata geçtik ve olayı soruşturmalarını istedik." açıklamasında bulundu.
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Dalton, ABD Başkanı Joe Biden'ın Texas ziyareti için uçakta seyahat ederken basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.
Dalton, İsrail'den Gazze ve Refah konusunda halen kapsamlı ve uygulanabilir bir plan alamadıklarını vurguladı ve Tel Aviv'den bu planları bir an önce beklediklerini ifade etti.
Biden yönetimi olarak İsrail yönetimiyle her gün temas halinde olduklarını belirten Dalton, İsrail'in söz konusu planlarını halen almamış olmalarından dolayı endişe duyduklarını söyledi.
"Gazze'deki sivil kayıpları çok trajik"
"Gazze'nin kuzeyindeki olaylar ciddi şekilde endişe verici ve bizi derin bir endişeye sevk ediyor, bunlar çok trajik. Gazze'deki İsrail operasyonları sonucunda çok fazla sayıda sivil orada hayatını kaybetti." diyen Dalton, bölgedeki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini dile getirdi.
Gazze'de yardım beklerken İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Filistinlilerle ilgili olarak "olayı yakından takip ettiklerini" belirten Dalton, "Bu son olayın iyi bir şekilde soruşturulması gerektiğini düşünüyoruz. İsrail hükümetinden bilgi almak için bu sabah kendileriyle irtibata geçtik ve olayı soruşturmalarını istedik." ifadesini kullandı.
Dalton, yardım bekleyen Gazzelilerin öldürülmesinin halen devam eden müzakereleri olumsuz etkileyebileceğini vurgulayarak, Biden'ın son olarak Mısır ve Katar liderleriyle görüştüğünü, ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmediğini söyledi.
Yardım bekleyen Filistinlilerin öldürülmesi
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi kavşağında insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısında 112 kişinin öldüğünü, 760 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
İsrail güvenlik kaynakları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, yardım tırlarının etrafını saran Filistinlilerin tırların geçişini sağlayan İsrail askerlerine "tehdit oluşturacak biçimde yaklaştığını" savunurken, İsrail askerlerinin duruma ateş açarak karşılık verdiğini itiraf etmişti.
Kaynaklar, olayın soruşturulduğunu aktarırken İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise "Gazze sakinlerinin tırların etrafını sardığı ve yardımları yağmalamaya başladığı, bazı Filistinlilerin itiş-kakış ve izdihamda yaralandığı" iddia edilmişti.
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