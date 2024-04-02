Beyaz Saray, İsrail\'in saldırısında öldürülen yardım çalışanları için soruşturma talep ediyor

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Beyaz Saray, İsrail'in saldırısında World Central Kitchen (WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşu çalışanlarının öldürülmesinden dolayı "öfkeli" olduklarını ve olayın kapsamlı şekilde soruşturulmasını beklediklerini açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın brifinginde, İsrail saldırısına uğrayan WCK çalışanlarıyla ilgili gündemi değerlendirdi.

Kirby, saldırıya ilişkin büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Dün, İsrail hava saldırısında WCK'den çok sayıda insani yardım görevlisinin öldürüldüğünü öğrenmekten ötürü öfkeliyiz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun olayla ilgili açıklamasını ve başlatılan soruşturmayı takip ettiklerini aktaran Kirby, "Daha kapsamlı bir soruşturmanın hızlıca yapılmasını, bulguların kamuoyu ile paylaşılmasını ve faillerin sorumlu tutulmasını bekliyoruz." dedi.

Gazze'deki İsrail saldırılarında 200'den fazla insani yardım görevlisinin öldürüldüğünü kaydeden Kirby, "ABD, insani yardım çalışanlarının güvenliğini sağlama konusunda daha fazlasını yapması için İsrail'e baskı yapmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail kasıtlı yapmamış

Kirby, bir soru üzerine, İsrail'in WCK aracına saldırıyı kasıtlı olarak düzenlediğine dair ellerinde bir bulgu olmadığını savundu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı, İsrail'in insani yardımları bilerek engellediğine ve bunu sistematik şekilde yaptığına dair bir sonuca ulaşacak bulgunun olmadığını ileri sürdü.

Kirby, "Biz bu konudaki iddiaları ciddiye alıyoruz ve daha 2 gün önce Dışişleri Bakanlığımız yaptığı incelemelerde İsrail'in uluslararası insan haklarını ihlal ettiği sonucuna ulaşmadı." dedi.

İsrail'in WCK çalışanlarını vurmasının "uluslararası insan haklarının ihlali" olup olmadığı şeklindeki soruya Kirby, "Bunu kasıtlı yaptıklarını gösteren bir emare yok." yanıtını verdi.

Öldürülen görevlilerden biri ABD vatandaşı

Kirby, İsrail'in WCK saldırısında hayatını kaybeden insani yardım görevlilerinden birinin ABD vatandaşı olduğunu açıkladı.

Söz konusu kişinin çifte vatandaşlığı olduğunu aktaran Kirby, bu kişinin diğer vatandaşlığı ve ölümüyle ilgili başka detaylara girmeyeceğini ancak şahsın ailesiyle irtibata geçildiğini kaydetti.

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in dün, Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'ın çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanının öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD- Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail ordusundan da " Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.