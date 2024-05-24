Beyaz Saray Önünde Üniversite Öğrencileri Gazze İçin Ateşkes Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Beyaz Saray Önünde Üniversite Öğrencileri Gazze İçin Ateşkes Çağrısı Yaptı

Beyaz Saray Önünde Üniversite Öğrencileri Gazze İçin Ateşkes Çağrısı Yaptı

Washington'da bulunan çok sayıda üniversite öğrencisi, Beyaz Saray önünde toplanarak Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı ve Filistin'e desteklerini dile getirdi. Grup, İsrail ile ABD yönetimlerine tepkilerini gösterirken, Joe Biden yönetimine İsrail'e silah göndermeyi durdurma çağrısında bulundu.

24.05.2024 21:39
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Beyaz Saray önünde toplanan çok sayıda üniversite öğrencisi, Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı ve Filistin'e desteklerini dile getirdi.

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan çok sayıda üniversite öğrencisi genç, Gazze'de ateşkes çağrısı için Beyaz Saray'ın önünde bulunan Lafayette Parkı'nda bir araya geldi.

Burada önce cuma namazını kılan ve Filistin için dua eden öğrenciler, daha sonra Gazze'deki son durumla ilgili konuşmaları dinledi.

"Filistin'e özgürlük", "Gazze'ye özgürlük" ve "Filistin çok yaşa" sloganları atan grup, açtıkları pankartlarla da ABD yönetimine seslendi.

Filistinli öğrencilerin yanı sıra Amerikalı öğrencilerin de bulunduğu yaklaşık 100 kişiden oluşan grup, İsrail ile ABD yönetimlerine sert şekilde tepkilerini dile getirirken, Demokrat Joe Biden yönetiminin İsrail'e silah göndermeyi durdurması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beyaz Saray Önünde Üniversite Öğrencileri Gazze İçin Ateşkes Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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