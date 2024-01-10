Beyaz Saray, Savunma Bakanı Austin\'in prostat kanseri tedavisiyle ilgili şeffaflık tartışmalarında sorumluluğu üstlendi

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in prostat kanseri tedavisi gördüğünü dün öğrendiğini ve Austin'in hastalığıyla ilgili "şeffaflık" tartışmalarında tüm sorumluluğu üzerine aldığını bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın brifinginde, Savunma Bakanı Austin'in sağlık durumunu ve Beyaz Saray ile Pentagon arasındaki koordinasyon tartışmalarını değerlendirdi.

Kirby, Austin'in 22 Aralık 2023'te hastaneye yatıp ameliyat olduğunu ve 1 Ocak'ta enfeksiyon dolayısıyla yoğun bakıma alındığını Beyaz Saray'ın ancak 5 Ocak günü öğrendiğini açıkladı.

Ayrıca Kirby, Austin'in prostat kanseri olduğunu da Biden'ın ABD yerel saatiyle salı günü sabah saatlerinde öğrendiğini belirtti ve bu konuda da savunma bakanının daha önce şeffaf davranıp Beyaz Saray'a iletmesi gerektiğini ima etti.

Bunun ideal bir durum olmadığını dile getiren Kirby, Austin'in hastalığını ve tedavisini neden günlerce yönetimden gizlediğine şu aşamada cevap veremeyeceğini ifade etti.

"Bu noktada Bakan Austin tüm sorumluluğu aldığını ilk açıklamasında açıkça ortaya koydu, bu önemli bir şey. Ancak bu sabaha kadar Beyaz Saray'da kimse Bakan Austin'in prostat kanseri olduğunu bilmiyordu, Başkan da hemen bilgilendirildi." diyen Kirby, Austin'in sağlık durumu ve tedavisiyle ilgili tüm gelişmelerle ilgili Pentagon'un gerekli açıklamaları yapacağını kaydetti.

Şeffaflık tartışması büyüyor

Kirby, Austin'in sağlık durumuna ilişkin Beyaz Saray'a bilgi vermemesinin bir güven sorunu olup olmadığına ilişkin soruya, Biden'ın Austin'e güvendiğini ve bakanın görevine devam edeceğini söyleyerek cevap verdi.

Austin'in ameliyat esnasında anestezi alırken görev ve yetkilerini yardımcısına aktardığını ve bunun normal bir prosedür olduğunu anlatan Kirby, bu durumdan Beyaz Saray'ın haberdar olmamasının sorun olduğunu vurguladı.

Basın brifingindeki hemen tüm muhabirlerin Austin'in sağlık durumuyla ilgili şeffaflık sorununa dikkati çekmesi üzerine Kirby, durumun farkında olduklarını ve kurumlar arasındaki koordinasyon konusunda hassas olmaya çalıştıklarını belirtti.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde de günler önce ameliyat olan ve yoğun bakımda kalan ABD Savunma Bakanı ile ilgili tartışmaların Biden yönetimi içinde bir krize dönüştüğü ve Beyaz Saray'ın bu süreçten haberdar olmamasının kamuoyu gözünde ciddi bir soru işareti olduğu vurgusu öne çıkıyor.

Austin'e prostat kanseri teşhisi

ABD'de 22 Aralık'ta hastaneye kaldırılan Austin'in prostat kanseri tedavisi gördüğü duyurulmuştu.

Austin'in tedavisinin sürdüğü Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, bakana aralık başında prostat kanseri teşhisi konulduğu belirtilmişti.

Austin'in 22 Aralık'ta hastaneye kabul edildiği, genel anestezi altında prostatektomi adı verilen minimal bir cerrahi prosedüre tabi tutulduğu bildirilen açıklamada, ameliyatın iyi geçtiği ifade edilmişti.

Bakanın ertesi gün taburcu edildiği ancak ameliyattan kaynaklanan şiddetli karın, kalça ve bacak ağrısı ile mide bulantısı komplikasyonları üzerine 1 Ocak'ta tekrar hastaneye kaldırıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, ilk değerlendirmede Austin'in idrar yolu enfeksiyonuna yakalandığı kaydedilmişti.

Üç gün yoğun bakım ünitesinde kalan Austin'in durumundan Beyaz Saray'ın ilk olarak 5 Ocak Cuma günü haberdar olduğu ortaya çıkmıştı.