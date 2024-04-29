Beyaz Saray Sözcüsü: Filistin'e destek gösterilerinde antisemitizm olmamalı - Son Dakika
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Beyaz Saray Sözcüsü: Filistin'e destek gösterilerinde antisemitizm olmamalı

Beyaz Saray Sözcüsü: Filistin\'e destek gösterilerinde antisemitizm olmamalı

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, üniversitelerde devam eden Filistin'e destek gösterilerini ifade özgürlüğü olarak değerlendirdiklerini ancak antisemitizmin kabul edilemez olduğunu ve bu protestolara karışmaması gerektiğini söyledi. Jean-Pierre, üniversitelerin bu konuda karar alacaklarına vurgu yaparken, ABD'nin bu süreci yakından takip edeceğini belirtti.

29.04.2024 23:53
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Filistin'e destek konusunda üniversitelerde devam eden gösterileri "ifade özgürlüğü" kapsamında değerlendirdiklerini ancak ABD'de Yahudi karşıtlığının hiçbir şekilde yerinin olmadığını ve bu protestolara antisemitizmin karışmaması gerektiğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, günlük basın brifinginde ülkede devam eden kampüs gösterilerini değerlendirdi.

Jean-Pierre, "Başkan bu konuda her zaman açık oldu, bir yandan Amerikalıların barışçıl şekilde gösteri hakkına sahip olduğunu dile getirirken, aynı zamanda her türlü nefret söylemine ve fiziksel tehdide karşı olduğunu söyledi. Antisemitizmin tehlikeli olduğunu vurguluyoruz, bu bir nefret suçudur ve ne kampüslerde ne de başka bir yerde bunun yeri vardır." dedi.

Gazze'deki insani krizden dolayı pek çok kesim için bugünlerin zor olduğunu ve kendilerinin de bunun farkında olduğunu kaydeden ABD'li sözcü, "Zor bir süreçten geçildiğini görüyoruz ancak yine de Amerikalılar ifade özgürlüklerini yasal çerçeve kapsamında kullanmalılar." değerlendirmesini yaptı.

Jean-Pierre, Columbia Üniversitesindeki öğrenci eylemleri konusunda net yorumlar yapmaktan kaçınırken, hem özel hem de devlet üniversitelerinden bahsettiklerini ve bu kurumların yöneticilerinin öğrenci eylemleri konusundaki kararları aldıklarını belirtti.

"Bu, üniversitelerin kendi alacakları bir karar, bizim buradan dahil olacağımız bir süreç değil." diyen Jean-Pierre, kampüs gösterileriyle ilgili süreçleri yakından takip etmeye devam edeceklerini söyledi.

ABD'nin dört bir tarafındaki üniversitelere yayılan Filistin destekçisi protestolara, birçok öğretim görevlisi, profesör ve bazı siyasetçiler destek verirken, bazı üniversite yönetimleri bu gösterileri sonlandırmak için polisin dahil olduğu yöntemler kullanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beyaz Saray Sözcüsü: Filistin'e destek gösterilerinde antisemitizm olmamalı - Son Dakika

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