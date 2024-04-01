Beyaz Saray Sözcüsü, İsrail'in Al Jazeera'yı durdurma kararını endişe verici buldu

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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsrail'in Katar merkezli Al Jazeera kanalının yayınlarını durdurma kararını, "Eğer doğruysa endişe verici bir adım." şeklinde yorumladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, günlük basın brifinginde İsrail Parlamentosu Knesset'in Al Jazeera ile ilgili kararını değerlendirdi.

Jean-Pierre, ABD yönetimi olarak her zaman ve her yerde basın özgürlüğünü savunduklarını ve savunmaya devam edeceklerini kaydederek Al Jazeera örneğinde de bakış açılarının değişmediğini belirtti.

ABD'li Sözcü, "İsrail'in ne yapıp ne yapmayacağı konusunda sizi onlara yönlendiriyorum fakat eğer (haberler) doğruysa endişe verici bir adım. ABD olarak dünyanın farklı yerlerinde görev yapan gazetecilerin işlerini destekliyoruz ve buna Gazze'deki çatışmaları aktaran basın mensupları da dahil. Dolayısıyla eğer bu haberler doğruysa bu bizi endişelendirir." yorumunu yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığından basın özgürlüğü açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise yasakla ilgili yorum yapmaktan kaçınsa da "basın özgürlüğünü" desteklediklerini ve Gazze'de olanların dünyaya aktarılması konusunda uluslararası gazetecilerin önemli işler yaptıklarını belirtti.

Kendisinin de Al Jazeera'ya röportaj verdiğini ve bazı konularda ayrı düşünseler de birçok başlıkta kanal ve muhabirleri ile irtibat halinde olduklarını aktaran Miller, dünyanın her yerinde basın özgürlüğü konusunda gazetecilerin rahat çalışabilmesi gerektiğini kaydetti.

Al Jazeera yasa tasarısı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın 20 Ekim 2023 tarihli haberinde, İsrail hükümetinin "devlet güvenliğine tehdit oluşturan" televizyon kanallarının kapatılabilmesine izin veren düzenlemeleri onayladığı bildirilmiş, karar doğrultusunda İsrail'deki Al Jazeera ofislerinin kapatılmasının ve ekipmanlarına el konulmasının mümkün olduğu belirtilmişti.

İsrailli bakanlar, medyada "Al Jazeera Tasarısı" olarak bilinen yasa tasarısını 12 Şubat'ta onaylamış ve parlamento da aynı gün yapılan ilk okumada yasaya ilk onayı vermişti.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi de 21 Şubat'ta Al Jazeera'nın yayın yapmasını engellemek için gerekli prosedürlerin tamamlandığını duyurmuştu.